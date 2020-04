Siderúrgica quis contribuir com o seu conhecimento para o combate à covid-19.

Do aço para os ventiladores. O contributo da ArcelorMittal para o combate à covid-19

A siderúrgica luxemburguesa ArcelorMittal também se juntou ao combate à pandemia da covid-19. A empresa anunciou recentemente que está a desenvolver ventiladores para reforçar os hospitais impressos a tecnologia 3D.

Desta forma, a equipa de Investigação e Desenvolvimento da empresa está a desenvolver um protótipo de ventilador, aproveitando a tecnologia de impressão a 3D existente. O objetivo será doar estes aparelhos aos hospitais que estão a ficar sobrecarregados e sem ventiladores suficientes para tratar pacientes infetados com o novo coronavírus.

O dispositivo será testado nos hospitais e, a ser bem sucedido, será possível produzir os ventiladores em massa para dar resposta à escassez de equipamento provocada pela pandemia da covid-19. Segundo explica a empresa em comunicado, o protótipo (na foto, em baixo) será um ventilador mais avançado que, "além de providenciar oxigénio para os pulmões, "dará insights através do uso de algoritmos".

Protótipo de ventilador produzido pela equipa de Investigação e Desenvolvimento da siderúrgica. Foto: Arcelor Mittal

A siderúrgica anunciou também outras iniciativas para fazer frente à pandemia: a doação de máscaras de proteção a várias iniciativas mundiais, bem como a ajuda no abastecimento de material médico a países em necessidade, "como Libéria ou Índia, que terão dificuldades em assegurar abastecimento adequado" durante a pandemia.

E ofereceu também os seus "armazéns desocupados para alojar serviços médicos temporários caso seja necessário", pode ler-se no comunicado divulgado a 31 de março.

A ArcelorMittal retomou no dia 30 de março a atividade industrial nas unidades de Belval, Differdange e Rodange, com as devidas medidas de proteção face à covid-19. Contrariamente, em Bissen e Dommeldange as atividades foram reduzidas ao mínimo devido à falta de condições para manter os trabalhadores em segurança. Na primeira, a produção estará suspensa até dia 2 de abril. No caso de Dommeldange, os trabalhos retomam apenas a 9 de abril.

O Luxemburgo encontra-se em estado de emergência desde 17 de abril, situação que deverá durar três meses. Todos os estabelecimentos de bens não-essenciais estão encerrados por ordem do governo, incluindo lojas, bares, cafés e restaurantes. De acordo com o executivo, as escolas deverão reabrir a 4 de maio.

