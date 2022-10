Plataforma online de apoio aos trabalhos de casa está em fase de testes desde setembro deste ano.

Ajuda aos TPC. Novo dispositivo alvo de críticas devido ao mau funcionamento

Susy MARTINS Plataforma online de apoio aos trabalhos de casa está em fase de testes desde setembro deste ano.

O dispositivo online 'e-Bichelchen', de ajuda aos trabalhos de casa tem sido alvo de críticas devido ao mau funcionamento, o que motivou uma pergunta parlamentar da deputada Martine Hansen, do CSV ao ministro da Educação.

A plataforma está atualmente em fase de testes, e só estará a funcionar em pleno na próxima rentrée escolar de 2023/24, mas já há algumas críticas sobre o mau funcionamento da ferramenta, com alguns pais a registarem dificuldades no acesso desde o início do ano escolar, em setembro.

Na resposta, Claude Meisch garante que as equipas do ministério estão a trabalhar para resolver o problema e relembra que a ferramenta está a ser utilizada em versão experimental desde o início do atual ano escolar

O projeto foi criado pelo Ministério da Educação para facilitar o contacto entre os ateliers de tempos livres ('maisons relais', em francês), professores e pais.

Meisch acrescenta ainda que está a ser elaborado, por exemplo, uma aplicação móvel para facilitar o acesso à plataforma.



A objetivo do 'e-Bichelchen' é facilitar a troca de informações entre professores, 'maison relais' e pais sobre os trabalhos de casa das crianças, mas no futuro a plataforma terá outras funcionalidades, nomeadamente gerir as faltas escolares.

Para o responsável pela pasta da Educação, esta é uma plataforma virada para o futuro, uma vez poderá vir a ser utilizada como único meio de comunicação.



