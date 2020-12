É uma reivindicação do partido Déi Lénk, mas à qual o Governo não prevê ceder.

Dispensadores de gel desinfetante nas gares e paragens de autocarro?

Diana ALVES É uma reivindicação do partido Déi Lénk, mas à qual o Governo não prevê ceder.

As estações ferroviárias e as paragens de autocarro não vão ser equipadas com dispensadores de gel desinfetante. Mas uma distribuição pontual de frascos de desinfetante aos utentes dos transportes não está completamente fora de questão. A reivindicação tinha sido dirigida ao Governo através de uma moção dos deputados Marc Baum e David Wagner, entregue no Parlamento no mês passado. Em resposta, o ministro da Mobilidade, François Bausch, fez agora saber que as propostas dos deputados não são exequíveis, não só em termos organizacionais, mas também porque que os dispensadores não estariam sob vigilância havendo o risco de serem vandalizados.

De acordo com o ministro, instalar este tipo de dispositivo nas paragens de autocarro não é a mesma coisa do que instalá-los numa loja, por exemplo, onde estão protegidos de eventuais danos. François Bausch mostrou-se, no entanto, favorável a uma eventual distribuição de pequenos frascos de desinfetante para as mãos aos utilizadores dos transportes. Em causa estaria uma campanha de distribuição excecional, por exemplo em gares e paragens de autocarro, como forma de sensibilizar o público para a importância da higiene das mãos.

Próxima paragem: Gare Central A partir deste domingo, 13 de dezembro, o elétrico circulará entre a Place de l'Étoile e a Gare Central. Suba a bordo para uma primeira viagem.

Na discussão sobre a moção dos deputados do Déi Lénk, o ministro apelou novamente à responsabilidade individual de todos os utentes dos transportes públicos. Recorde-se que o uso da máscara nos transportes públicos é obrigatório, algo que, para o ministro ecologista, é o mais importante.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.