O CET recebeu 221 queixas por discriminação.

Igualdade

Discriminação racial na origem do maior número de queixas no Luxemburgo

A discriminação com base na raça ou na etnia está na origem do maior número de queixas apresentadas no Centro para a Igualdade de Tratamento do Luxemburgo (CET, na sigla francesa).

O CET recebeu 221 queixas por discriminação, sendo que 48 casos eram relacionados com questões raciais. Estes dados constam do relatório de atividades de 2022 do CET, agora divulgado.

Em segundo lugar surgem as queixas relacionadas com uma deficiência. 38 residentes portadores de uma deficiência sentiram-se discriminados e decidiram denunciar o caso à instituição.

O Centro para a Igualdade de Tratamento foi criado em 2006 e é um organismo independente que promove e monitoriza as questões de igualdade no Grão-Ducado.



