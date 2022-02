O Governo belga anunciou o alívio das medidas, numa altura em que a situação pandémica no país parece estar controlada.

Discotecas abertas e fim do teletrabalho. O que muda na Bélgica a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 18, a Bélgica vai aliviar algumas das restrições sanitárias em vigor no país, como já tinha sido anunciado pelo Governo, anteriormente. Os setores da cultura, lazer e restauração são os maiores beneficiários desta mudança.

As discotecas podem finalmente abrir, apenas com 70% da capacidade, mas será feito um controlo à entrada com o "Covid Safe Ticket" (semelhante ao certificado digital, este 'bilhete seguro' serve para aceder a eventos na Bélgica).

Na indústria hoteleira e de restauração, é levantada a obrigação de encerrar às 24 horas. Deixa de haver um número máximo de pessoas por mesa nos espaços interiores e volta a ser autorizado o consumo em pé. Apenas os funcionários continuam a ter de usar máscara.



O teletrabalho deixa de ser obrigatório e é apenas recomendado. Eventos corporativos já não estão proibidos. O Covid Safe Ticket mantém-se em vigor para confraternizações com mais de 50 pessoas, no interior, e mais de 100 pessoas no exterior.

Em eventos com mais de 200 pessoas, o número de participantes deve corresponder, no máximo, a 80% da capacidade total do local. No caso de eventos públicos dinâmicos em ambientes fechados, o limite é de 70%.

Na escola, as crianças do ensino fundamental deixam cair a máscara, a partir de segunda-feira.

