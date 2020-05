Apesar do Grão-Ducado ocupar o terceiro lugar do ranking que avalia o impacto da legislação na plena integração da comunidade LGBT+, o presidente da Rosa Lëtzebuerg diz que "há muito por fazer".

Direitos LGBT+ mantêm Luxemburgo no pódio

Apesar do Grão-Ducado ocupar o terceiro lugar do ranking que avalia o impacto da legislação na plena integração da comunidade LGBT+, o presidente da Rosa Lëtzebuerg diz que "há muito por fazer".

Pelo segundo ano consecutivo, o Luxemburgo ocupa o terceiro lugar do ranking Rainbow que ILGA-Europa (Associação Internacional de Lésbicas e Gays) lança desde 2009. Tal como no ano passado, o Grão-Ducado volta a preencher 73% dos critérios que a associação usa para medir o impacto das leis e das políticas na condições de vida da comunidade LGBT+.

O índice mede questões que vão da igualdade, reconhecimento jurídico de género, liberdade de expressão, direito de asilo, discurso de ódio e possibilidade de casamento ou adopção.

ILGA-Europe

Entre os 49 países europeus analisados, o Luxemburgo só fica atrás de Malta e da Bélgica, que ocupam respetivamente o primeiro e o segundo lugar da tabela. Numa primeira reação, o presidente da a associação Rosa Lëtzebuerg, Tom Hecker, diz que "ainda há muito trabalho a fazer" em matéria de igualdade, nomeadamente levantar a proibição que não permite aos homossexuais doar sangue, mesmo em casos de vida ou morte.

“Quando há uma mudança política, a primeira coisa a ser violada é o direito das mulheres e das pessoas LGBTIQ” O Luxemburgo é um dos países da Europa que menos discrimina, segundo um inquérito recente do Eurobarómetro. Mas, para Enrica Pianaro, socióloga no Centro de Informação para Gays e Lésbicas (Cigale), ainda há muito caminho a percorrer.

Praticamente empatados no fundo da tabela, Turquia e Azerbeijão, por outro lado, destacam-se pela falta de integração e reconhecimento da comunidade que sofre discriminação não só perante a lei como no acesso à saúde ou ao mercado de trabalho. No top 10, Portugal ocupa a sexta posição, empatado com a Finlândia e o Reino Unido.



No relatório anual, a ILGA destaca ainda a "queda dramática" da Hungria que em relação ao ano passado perdeu 8,46% pontos, depois do governo ter suspendido o reconhecimento de género à comunidade LGBT+.

