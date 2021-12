A Dinamarca anunciou que todos os estrangeiros que pretendam entrar no país serão obrigados a apresentar um teste à covid-19 negativo, mesmo quem está vacinado.

Dinamarca vai exigir teste negativo para entrada de estrangeiros

Depois da Suécia e Finlândia anunciarem medidas semelhantes esta semana, é a vez da Dinamarca impor teste negativo à covid-19 para todos os estrangeiros que queiram entrar no país. A medida entra em vigor na segunda-feira, 27.

De acordo com as novas regras, quem não for cidadão ou residente no país deverá apresentar um teste de PCR negativo realizado nas últimas 72 horas, ou um teste rápido de antigénio nas últimas 48 horas, informou um comunicado do ministério da Saúde dinamarquês.

Estão isentas deste novo requisito as pessoas que apresentarem certificado de recuperaram da covid-19, crianças e pessoas que vivam nas regiões fronteiriças.

Obrigatoriedade está prevista até, pelo menos, 17 de janeiro e o não cumprimento resultará numa multa de 3.500 coroas dinamarquesas (cerca de 470 euros).

A Dinamarca tem lutado para conter um aumento de casos nas últimas semanas. O país de 5,8 milhões de habitantes reportou um total de 673.807 casos de covid-19 com 3.173 mortes associadas, desde o início da pandemia.

