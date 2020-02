O surto já chegou a Copenhaga e continua a disparar o número de infetados na Suíça.

Sociedade 2 min.

Dinamarca regista primeiro caso de coronavírus e a Suíça contabiliza mais três

O surto já chegou a Copenhaga e continua a disparar o número de infetados na Suíça.

A Dinamarca anunciou, esta quinta-feira, o primeiro caso de contaminação com o vírus que a Organização Mundial de Saúde ainda não considera uma pandemia. "O homem voltou de férias de esqui na Lombardia com a sua mulher e filho na segunda feira, 24 de fevereiro, sofreu desde então de tosse e febre. O homem doi testado positivo, mas os resultados dos testes da mulher e filho são negativos", informaram as autoridades dinamarquesas.

O paciente foi encaminhado para casa, onde está isolado com a família. De acordo com a imprensa local, está em contacto permanente com o hospital de Roskilde, a leste de Copenhaga.

A televisão pública dinamarquesa, TV2, garante que este primeiro caso infetado é um dos seus trabalhadores. Governantes e autoridades apelaram às pessoas que regressem da China, Itália, Irão, Coreia do Sul, Japão, Hong Kong e Singapura, e apresentem sintomas do vírus, que entrem em contacto com os centros de saúde primária para evitar a propagação do vírus nas salas de espera dos hospitais.

Mais três casos na Suíça

Entretanto, as autoridades da Suíça confirmaram mais três casos de infeção com coronavírus, aumentando o total de casos para quatro. Um dos casos foi detetado em Genebra, o outro no cantão alemão de Grisões, no leste do país, que faz fronteira com o norte de Itália e com o Liechtenstein.

"Os três pacientes estão isolados no hospital e encontram-se bem se saúde", adianta o país num comunicado citado pela Reuters.

Só nos últimos dois dias, sete países europeus confirmaram os primeiros casos de infeção com o vírus que provoca infeções respiratórias graves.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

O balanço atualizado das vítimas mortais e do número crescente de infetados pode ser acompanhado neste mapa interativo, segundo o qual, o número de pessoas que já recuperam da infeção se situa nos 33 mil.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.