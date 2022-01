Deverão manter-se apenas restrições para quem chega de certos países.

Dinamarca quer acabar com todas as restrições sanitárias em fevereiro

Apesar do aumento de casos diários e internamentos, devido à variante Omicron, a Dinamarca anunciou que vai levantar todas as restrições sanitárias a partir de 1 de fevereiro, uma vez que a maior parte da população já se encontra vacinada.

Se o plano do Governo for aprovado em comissão parlamentar ainda esta quarta-feira, o país nórdico tornar-se-ia o primeiro na União Europeia a acabar com as restrições que vigoram há praticamente dois anos.

"Desejo (...) que a classificação do covid-19 como doença socialmente ameaçadora seja eliminada a partir de 1 de fevereiro de 2022", escreveu o ministro da Saúde, Magnus Heunicke, numa carta ao Parlamento. O fim desta designação significa a eliminação de regras como o uso do passe sanitário, o uso de máscaras e o encerramento precoce de bares e restaurantes.

Desde 1 de fevereiro, continuariam em vigor - mas apenas por mais quatro semanas - apenas certas restrições de entrada no país, nomeadamente testes e/ou quarentena, dependendo do país de origem.

Na Dinamarca, continuará a ser "recomendado" o isolamento durante quatro dias no caso de um teste positivo, de acordo com a Agência Nacional de Saúde. Com mais de 46.000 novos casos na terça-feira, a taxa de infeção no país continua extremamente elevada.

"Mas a nossa avaliação atual é que a epidemia atingirá em breve o seu auge", justificou Magnus Heunicke. "Temos um bom controlo das taxas de hospitalização, graças à combinação dos 3,5 milhões de dinamarqueses vacinados com dose de reforço e à natureza menos severa da Omicron", escreveu o ministro dinamarquês no Twitter.

Quase 60% dos 5,8 milhões de dinamarqueses receberam a terceira dose da vacina, um mês antes do previsto pelas autoridades sanitárias do país.

