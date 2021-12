País autorizou o uso do medicamento antiviral experimental molnupiravir, desenvolvido pelo laboratório norte-americano Merck para tratar a gripe. O nome comercial é Lagevrio.

Sociedade 2 min.

Pandemia

Dinamarca é o primeiro país da UE a autorizar medicamento para tratar a covid-19

Lusa País autorizou o uso do medicamento antiviral experimental molnupiravir, desenvolvido pelo laboratório norte-americano Merck para tratar a gripe. O nome comercial é Lagevrio.

Comercializado sob o nome Lagevrio, o medicamento, fornecido em comprimidos, foi aprovado em novembro pelo regulador europeu para uso de emergência, antes de obter autorização formal de comercialização.

O Lagevrio foi autorizado em novembro no Reino Unido e está em processo de autorização nos Estados Unidos, mas o facto de não ter significativos resultados de sucesso tem levado os restantes países a esperar por mais informação.

Comprimido anticovid. A nova arma para combater a vaga da pandemia É o primeiro antiviral oral que previne a covid-19. Não substitui a vacina, mas tomado aos primeiros sintomas, em casa, evita muitas hospitalizações e mortes, explicam especialistas ao Contacto. As autoridades europeias estão a acelerar o processo para que o medicamento chegue rapidamente mercado e ajude a travar esta onda pandémica.

"Recomendamos o tratamento com comprimidos porque acreditamos que as vantagens superam as desvantagens para os pacientes que estão em maior risco de adoecer gravemente devido à covid-19", afirmou, em comunicado a responsável da Agência Nacional de Saúde dinamarquesa (SST), Kirstine Moll Harboe.

"Temos plena consciência de que este é um tratamento novo e não aprovado sobre o qual ainda não temos muito conhecimento", admitiu, garantindo que os efeitos do tratamento serão monitorizados de perto.

O anúncio é feito numa altura em que a Dinamarca está a tentar combater, por todas as vias, a vaga recorde de casos de covid-19, incluindo o surto da nova variante Omicron, que deve tornar-se dominante em Copenhaga já esta semana. O número diário de novos casos de infeção na Dinamarca alcançou, na quarta-feira, os 8.770, um recorde registado no país com 5,8 milhões de habitantes.

"Esperamos que o tratamento ajude a reduzir o número de hospitalizações em infetados com alto risco de ficarem gravemente doentes", acrescentou Moll Harboe. Na Dinamarca, estão atualmente hospitalizadas 508 pessoas com covid-19, das quais 66 estão nos cuidados intensivos.

Os resultados completos do ensaio clínico do medicamento de molnupiravir, comunicados em 26 de novembro pela Merck/MSD, mostram uma eficácia muito menor do que a anunciada no início de outubro com base em dados provisórios.

De acordo com estes resultados mais abrangentes, o medicamento reduziu em 30% - e não em metade, como foi inicialmente anunciado que faria - a taxa de hospitalização e morte em pacientes de risco que o tomaram logo após serem infetados.

A França recusou, em 09 de dezembro, dar autorização para o uso do tratamento por não o considerar suficientemente eficaz.

Já a Noruega assinou um acordo bilateral com a Merck na quarta-feira para garantir a entrega dos comprimidos, mas ainda está à espera de autorização do regulador europeu para aprovar o seu uso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.