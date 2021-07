Procedimentos relacionados com a covid-19 - por exemplo aceder ao certificado de vacinação - são agora mais fáceis.

Sociedade 2 min.

Digitalização

Aplicação móvel MyGuichet.lu já está disponível. Saiba o que pode fazer

Catarina OSÓRIO Procedimentos relacionados com a covid-19 - por exemplo aceder ao certificado de vacinação - são agora mais fáceis.

A nova aplicação móvel MyGuichet.lu já está operacional a partir desta segunda-feira, 5 de julho. A app é um meio suplementar para aceder ao espaço pessoal do MyGuichet.lu, que continua a poder ser feito através do website.

E os procedimentos relacionados com a covid-19 são o destaque da nova app. A partir de agora passa a ser mais fácil aceder aos certificados de vacinação, e que podem ser descarregados diretamente no telemóvel ou tablet. O mesmo poderá ser feito em nome dos menores de idade pertencentes a cada agregado familiar.

Foto: Governo luxemburguês

A aplicação está disponível para os sistemas operativos iOS (Apple Store) e Android (Google Store).

E para quem já tem conta pessoal no MyGuichet.lu o é possível sincronizar os dados para a app no telemóvel através de um QR code que poderá ser acedido no 'espaço pessoal' de cada utilizador.

À semelhança com o que já é possível ser feito no site a nova aplicação permite realizar tarefas administrativas e acompanhar a sua evolução, acrescentar anexos a um procedimento fotografando-os diretamente com o telemóvel ou tablet, consultar as comunicações e mensagens do pessoal administrativo e aceder a alguns dados pessoais e/ou profissionais fornecidos às autoridades.



Nas comunicações é possível, por exemplo, saber se os reembolsos da CNS já foram processados. Além destas funcionalidades é possível também reservar uma marcação na CNS ou pedir uma certidão de registo criminal.

No comunicado enviado hoje às redações o Ministério da Digitalização afirma que a aplicação estará em constante renovação e serão adicionadas novas funcionalidades de forma a melhorar a experiência dos utilizadores nos próximos meses.

O site MyGuichet.lu foi um dos projetos incluídos na iniciativa de digitalização do governo central. Entre 2019 e 2020, o MyGuichet teve um crescimento exponencial, passando dos cerca de 500.000 tarefas para mais de dois milhões de pedidos em 2020, um crescimento que poderá ser atribuído à pandemia.

Em 2021, as principais tarefas dos utilizadores eram:

1. Pedido de marcação para teste à covid-19; 2. Pedido de marcação para vacinação contra a covid-19; 3. Pedido de marcação com CNS; 4. Pedido de marcação para teste covid-19 sem convite prévio; 5. Inscrição na lista de espera para toma da vacina Vaxzevria (AstraZeneca); 6. Apresentação de um ficheiro XML de declarações de salários e pensões para o ano fiscal de 2020; 7. Pedido de registo criminal; 8. ACD (Modelo 100): Declaração de impostos sobre o rendimento de 2020; 9. ACD (Modelo 500): Declaração de impostos sobre o rendimento, imposto comercial e imposto sobre a fortuna das coletividades (IR, IC2019 / IF2020); 10. Declaração de desemprego parcial

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.