A comunidade de Differdange uniu-se e juntou 15 mil euros que vão ser usados na reflorestação do concelho de Mira, em Portugal. As três mil árvores vão ser plantadas por adolescentes e jovens residentes naquela cidade do sul do Luxemburgo.

Differdange vai plantar três mil árvores em Mira

Vanessa CASTANHEIRA A comunidade de Differdange uniu-se e juntou 15 mil euros que vão ser usados na reflorestação do concelho de Mira, em Portugal. As três mil árvores vão ser plantadas por adolescentes e jovens residentes naquela cidade do sul do Luxemburgo.

Com 20 mil hectares de área ardida, o concelho de Mira foi um dos mais afetados pelos incêndios do dia 15 de outubro de 2017.

Esta iniciativa, inserida no intercâmbio cultural de jovens da Comunidade Europeia, vai ajudar à replantação de uma das zonas afetadas.



Segundo Paulo Aguiar, vereador da comuna de Differdange, "aproveitou-se o facto dos jovens viajarem nas férias escolares de Todos os Santos [de 27 de outubro a 4 de novembro] num contexto cultural, para também terem a oportunidade de ajudar na recuperação da floresta". Com esta medida, os valores angariados na festa de solidariedade, realizada a 19 de novembro, "revertem inteiramente para o investimento florestal", explicou o responsável, estando assegurados os custos das viagens pelo subsídio do intercâmbio.

Questionado sobre a razão de canalizar os 15 mil euros na floresta, Paulo Aguiar sublinhou que "a comuna de Differdange é dada à ecologia e às questões ambientais, logo faz sentido investir neste tipo de ações".



A acompanhar o grupo de jovens irá o próprio vereador, que assumiu a responsabilidade desta iniciativa, e o presidente da comuna, Roberto Traversini. Em tom de brincadeira, Paulo Aguiar garantiu ao Contacto "ir para trabalhar".

Os 15 mil euros angariados e que serão transformados em três mil árvores foram conseguidos através de uma festa de cariz popular. "Os músicos luxemburgueses, portugueses e até holandeses atuaram a custo zero", explicou Paulo Aguiar, adiantando ainda que "mais uma vez as associações de Differdange uniram-se em torno de uma causa".

A finalizar o vereador esclareceu que "a comuna suportou todas as despesas relacionadas com a festa e o dinheiro feito pelas barraquinhas e stands se transformou em três mil árvores".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.