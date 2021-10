A eletricidade produzida pelo sol poderá alimentar cerca de 800 casas locais, ou seja, o consumo anual de 3.200 pessoas.

Energia

Differdange tem o primeiro parque solar flutuante do Luxemburgo

Tiago RODRIGUES O primeiro parque solar flutuante do Luxemburgo foi instalado num antigo lago de arrefecimento em Differdange. Tem 25 mil metros quadrados de painéis solares, com uma superfície de 5,7 hectares, e foi inaugurado na terça-feira.

A eletricidade produzida por este parque solar poderá atingir os 3 GWh/ano (Gigawatt-hora por ano) e alimentar cerca de 800 casas locais, ou seja, o consumo anual de 3.200 pessoas. O objetivo é contribuir para a auto-suficiência energética do Luxemburgo.

O projeto foi inaugurado na terça-feira com a presença do Grão-Duque Henri, do ministro da Energia, Claude Turmes, do diretor da ArcelorMittal Differdange, Thomas Georges, do diretor do Grupo Encevo, Claude Seywert, e do diretor da Enovos Luxembourg, Erik Von Scholz.

A ideia surgiu em 2019, quando as empresas Arcelor Mittal e Enovos decidiram unir forças após o Governo ter convidado à apresentação de projetos para a produção de eletricidade a partir da energia solar. Este é o primeiro projeto do género no Grão-Ducado.

Na parceria, a companhia siderúrgica ArcelorMittal colocou a sua bacia industrial em Differdange à disposição da Enovos, operadora energética que detém, gere e opera a estrutura fotovoltaica. Segundo a ArcelorMittal, este projeto de construção invulgar envolveu cerca de 30 pessoas durante mais de seis meses.

Para o diretor da ArcelorMittal, a iniciativa torna possível "desenvolver uma solução inovadora em benefício dos lares luxemburgueses". "Este projeto é uma novidade para os nossos locais e serve de inspiração para projetos futuros, como parte da nossa estratégia de descarbonização", afirmou Thomas Georges.

Para a Enovos e o Grupo Encevo, a mensagem é de unir forças para o futuro: "O parque flutuante de Differdange é um exemplo claro de como, unindo forças com a indústria e o fornecedor de energia, podemos fazer avançar a transição energética".

