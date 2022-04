A cidade representa o Luxemburgo neste projeto europeu que visa escolher uma centena de municípios da UE e mais 12 de países associados para liderarem projetos de inovação rumo à neutralidade climática e inteligência urbana.

Differdange entre as 100 cidades da UE escolhidas para atingir neutralidade climática até 2030

Differdange é uma das 100 localidades selecionadas para participar na missão da União Europeia (UE) das cidades climaticamente neutras e inteligentes.

O objetivo é que estes locais sejam ecossistemas de inovação, com vista à neutralidade do ponto de vista climático até 2030 e Differdange representa o Luxemburgo neste grupo onde se incluem três cidades portuguesas - Guimarães, Porto e Lisboa.

De acordo com a informação divulgada pela Comissão Europeia, esta quinta-feira, pela Comissão Europeia, os municípios europeus escolhidos vêm de todos os 27 Estados-membros, havendo 12 cidades adicionais de países associados ou com o potencial de serem associados - como a Albânia, Bosnia Herzgovina, Islândia, Israel, Montenegro, Noruega, Turquia, Reino Unido - ao Horizonte Europa, o programa de investigação e inovação da UE, assinala a instituição em comunicado.

Desta missão também fazem parte as cidades alemãs de Aachen, Dortmund, Dresden Frankfurt/Main, Heidelberg, Leipzig, Mannheim, Munique e Münster, as belgas Antuérpia, Bruxelas, La Louvière e Lovaina, e as francesas Angers, Bordéus, Dijon, Dunquerque, Grenoble, Lyon, Marselha, Nantes e Paris.



As 100 cidades escolhidas representam 12% da população da UE.

Cerca de 400 milhões de euros para financiar esta missão verde nas cidades

Com um orçamento total de 360 milhões de euros de financiamento do Horizonte Europa, para o período 2022-23, a missão destas cidades é criar projetos de inovação que alcancem a neutralidade climática até 2030, em áreas como a mobilidade, a eficiência energética e o planeamento urbano verde.

Segundo noticia a agência Lusa, caberá agora à Comissão Europeia convidar as 100 cidades selecionadas a desenvolver contratos de cidades climáticas, que incluirão um plano global de neutralidade climática em todos os setores, tais como energia, edifícios, gestão de resíduos e transportes, juntamente com planos de investimento conexos.

Envolver cidadãos e organizações

O objetivo das cidades neutras e inteligentes é também envolver os cidadãos num processo que deverá juntar organizações de investigação e do setor privado, com o objetivo de estabelecer compromissos, no âmbito dos Contratos das Cidades Climáticas.

A Comissão Europeia lembra que as áreas urbanas da UE acolhem 75% do total de cidadãos. Em termos globais, estas áreas são responsáveis por mais de 65% do consumo da energia mundial e por mais de 70% das emissões de dióxido de carbono.

As 100 cidades pioneiras

Na nota enviada à imprensa pela Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sublinha que “a transição verde está a fazer o seu caminho por toda a Europa neste momento”, mas que para isso é necessário haver "pioneiros".

Esses são as 100 cidades selecionadas onde se incluem Differdange e às quais caberá fixar, de acordo com a presidente da Comissão, objetivos "mais elevados" e mostrar "o caminho para um futuro mais saudável”.

“É importante que as cidades atuem como ecossistemas de experimentação e inovação para ajudar todas as outras na sua transição para se tornarem neutras do ponto de vista climático até 2050”, justifica Bruxelas.





