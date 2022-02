Multiplicam-se as queixas dos munícipes de Differdange sobre os dejetos de cães domésticos espalhados pelos seus passeios e parques. O município lança apelo aos donos dos animais, os “responsáveis” por esta sujidade e "mau cheiro". No país, a coima é elevada.

Apelo em Differdange

Luxemburgo. Deixar o 'cocó' do cão na rua dá multa até 155 euros

Luxemburgo. Deixar o 'cocó' do cão na rua dá multa até 155 euros

Paula SANTOS FERREIRA

Differdange está a ser afetada por uma invasão, nada agradável, de ‘cocós’ de cães por todo o lado: nos passeios, ciclovias, parques infantis, jardins, estacionamentos e outros locais públicos.

O problema é de tal ordem que tem originado “muitas queixas” de residentes à prefeitura, indica a instituição num apelo lançado no seu site e na página oficial do município na rede social Facebook.



A culpa não é destes amigos de quatro patas, é dos donos, vinca a comuna, lembrando que deixar as fezes dos animais na via pública corresponde a uma "infração administrativa" que não é "trivial" e tem um custo elevado.

No Luxemburgo, os donos dos animais de estimação que não recolhem os dejetos dos seus cães da via pública “incorrem numa contraordenação punível com multa que pode ir até aos 155.10 euros”, explica o município.

A prefeitura lembra que os donos dos cães podem e devem remover os excrementos dos seus bichos da via pública. Por toda a comuna existem sacos de plástico apropriados para guardar as fezes caninas que se encontram numas caixas amarelas afixadas nos caixotes de lixo públicos. Esses sacos com os ‘cocós’ podem ser deitados nestes caixotes, deixando o município limpo.

Contudo, “por respeito aos vizinhos”, a comuna aconselha a que estes sacos com os dejetos dos animais sejam, preferencialmente, levados pelo dono para casa e “colocados no seu lixo particular, para evitar cheiros desagradáveis” na via pública.

Risco para saúde pública

Além de serem um “incómodo” para todos, os ‘cocós’ podem “constituir um perigo para a saúde pública, especialmente para as crianças e afetar o nosso bem-estar”, defende a comuna de Differdange.

O município apela: “Deve colocar os excrementos do cão nos sacos para este efeito e deitá-los imediatamente no lixo. Ou quer viver numa cidade cheia de dejetos de cães?”

Este problema não está a acontecer só em Differdange, mas também em Rodange e em Esch-sur-Alzette de acordo com os leitores do Contacto online.

