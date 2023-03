O montante do apoio corresponde a 50% do montante do subsídio de vida cara e de energia.

Apoio

Differdange atribui subsídio de solidariedade. Ajuda pode chegar aos 1.600 euros

Susy MARTINS

Os residentes da comuna de Differdange já podem pedir pedidos o subsídio de solidariedade. Para receber esta ajuda financeira é preciso residir na comuna de Differdange e ter recebido o subsídio de vida cara ou o subsídio energia por parte do Estado em 2023.



O montante do subsídio de solidariedade corresponde a 50% do montante do subsídio de vida cara e de energia.

Assim, uma pessoa solteira que recebe 1.852 euros de subsídio de vida cara e energia irá receber 926 euros. Uma família de quatro pessoas poderá aceder a 1.620,50 euros.

O formulário está disponível no site da autarquia de Differdange e no edifício comunal.



