Lançamento surge depois do novo site do Lëtzebuerger Online Dictionary.

Línguas

Dicionário online de luxemburguês já tem aplicação móvel

Henrique DE BURGO Lançamento surge depois do novo site do Lëtzebuerger Online Dictionary.

Já é possível aceder ao dicionário online de língua luxemburguesa (Lëtzebuerger Online Dictionary - LOD) através de uma aplicação móvel.

Cinco meses depois do lançamento ao público do novo site do LOD, foram contabilizadas mais de 4 milhões de buscas e foram visualizados cerca de 3,5 milhões de artigos.

Mais da metade do tráfego vem de dispositivos móveis.

Já pode aprender luxemburguês sem pagar e sem sair de casa O novo site dedicado à aprendizagem da língua luxemburguesa já está disponível.

Para tornar o conteúdo do dicionário ainda mais acessível, o LOD passa agora a estar também disponível através de uma aplicação gratuita na Google Store e na Apple Store.

Em comparação com o site, a aplicação tem tempos de carregamento mais reduzidos e uma melhor visualização dos conteúdos.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.