Dicionário de luxemburguês tem 'glossário covid' traduzido também para português

Diana ALVES O dicionário online de luxemburguês Lod.lu tem um glossário sobre a covid-19 com traduções para várias línguas, incluindo o português.

Trata-se de uma vasta lista de conceitos e expressões relacionados com a pandemia, traduzidos em algumas ou nas quatro línguas usadas pela plataforma, isto é alemão, francês, inglês e português.

Para consultar o glossário completo, basta aceder à página principal do dicionário. O Lod.lu inclui palavras e as respetivas definições com traduções para várias línguas, incluindo o português. Basta clicar no botão covid-19 que aparece no lado esquerdo. Os termos estão disponíveis quer no glossário, quer no tradutor. Recolher obrigatório, isolamento voluntário ou autoquarentena são alguns exemplos dos termos que podem ser encontrados no glossário.

Caso o utilizador detete uma palavra em falta, há uma ferramenta que permite enviar o termo ao Centro para a Língua Luxemburguesa, responsável pela atualização do dicionário. Algo que pode também ser feito por email.

Há uma nova palavra no glossário da pandemia: "covidiota" Palavra junta-se a outros termos relacionados com a pandemia. O glossário está também disponível em português.

Lançado e promovido pelo Ministério da Educação, o Lod.lu é um dos principais dicionários online de luxemburguês. Permite a tradução de palavras de luxemburguês para alemão, francês, inglês ou português, e vice-versa. Inclui também um botão áudio, que permite ouvir a pronúncia correta das palavras em luxemburguês.



