Dia Europeu das Línguas

Luxemburgo e França são os países onde os alunos estudam mais línguas estrangeiras

Ana TOMÁS Nestes dois países da UE, todos os alunos do secundário aprendem duas ou mais línguas estrangeiras, refere o estudo do Eurostat. No Grão-Ducado, o francês e o alemão, duas das três línguas oficiais, são consideradas línguas estrangeiras para efeitos estatísticos.

O Luxemburgo e a França são os países da União Europeia onde um maior número de alunos estuda duas ou mais línguas estrangeiras.

Os dados do Eurostat, relativos a 2019 e divulgados esta sexta-feira, na antevéspera de se assinalar mais um Dia Europeu das Línguas, a 26 de setembro, referem que nos dois países, todos os alunos do secundário estudaram, nesse ano, duas ou mais línguas estrangeiras, sendo que no caso do Grão-Ducado são consideradas, para esse efeito, o Francês e o Alemão, apesar de serem línguas oficiais.

A Estónia, Roménia, República Checa e Finlândia também registaram uma grande proporção de estudantes a estudar duas ou mais línguas - todos com 99%-, seguidos de perto pela Eslováquia (98%), Croácia (95%) e Eslovénia (92%).



A média europeia ficou-se pelos 59% e no extremo oposto da tabela ficaram a Grécia, com apenas 1% dos estudantes do ensino secundário a estudar duas ou mais línguas estrangeiras, em 2019, seguindo-se, entre as percentagens mais baixas, Portugal (6%), Irlanda (12%), Itália (25%) e Espanha (27%).

No que respeita às línguas estrangeiras mais estudadas, o inglês foi, sem surpresas, o idioma mais estudado, até àquele nível de ensino, com 96% dos estudantes da União Europeia a aprendê-lo. O espanhol ficou em segundo lugar (26%), seguido do francês (22%), alemão (20%) e italiano (3%).

O russo foi a língua não comunitária mais aprendida na UE (3%), sendo, sobretudo estudada por alunos da Estónia (68%), Letónia (57%), Lituânia (30%) e Bulgária (24%).

