Tal como outros eventos, o 1° de Maio vai também ser assinalado de forma condicionada, devido à pandemia.

'Dia do Trabalhador' assinalado com contenção

Henrique DE BURGO Tal como outros eventos, o 1° de Maio vai também ser assinalado de forma condicionada, devido à pandemia.

A central sindical OGBL vai organizar este sábado um cortejo às 10h, entre a Place de la Résistance e a Place de l’Hôtel de Ville, em Esch-sur-Alzette. Dos planos da OGBL, ficará de fora a habitual "Festa do Trabalho e das Culturas", na Abadia de Neimënster.

Dia do Trabalhador volta a ser digital na LCGB Central sindical considera essencial assinalar a data, ainda que online.

No Dia do Trabalhador, a LCGB vai apenas divulgar um discurso do seu presidente, a partir das 10h30, no seu Facebook e no seu site.

Trabalhar há muito que deixou de ser sinónimo de qualidade de vida. Segundo as principais conclusões do relatório “Panorama social 2021” da Câmara dos Assalariados, o Grão-Ducado é o segundo país da zona euro (depois de Espanha) onde o risco de pobreza é maior entre quem trabalha. Um em cada oito trabalhadores vive abaixo do limiar da pobreza.

A insatisfação no trabalho está a aumentar: 30% dos trabalhadores do Luxemburgo correm mesmo o risco de sofrer uma depressão por causa do descontentamento com a sua vida laboral.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.