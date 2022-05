Desde 2019 que o dia 9 de maio, que celebra a paz e a unidade na Europa, é destacado como feriado no calendário do Grão-Ducado. Mas a importância deste dia para os europeus recua a 1950.

Dia da Europa. Um marco histórico que teve no Luxemburgo a primeira distinção como feriado

Redação Desde 2019 que o dia 9 de maio, que celebra a paz e a unidade na Europa, é destacado como feriado no calendário do Grão-Ducado. Mas a importância deste dia para os europeus recua a 1950.

O Luxemburgo foi o primeiro Estado-membro da União Europeia a declarar o Dia da Europa como feriado nacional. Desde 2019 que o dia 9 de maio, que celebra a paz e a unidade na Europa, é destacado dessa forma no calendário do Grão-Ducado.

Esta data marca o aniversário da declaração histórica de Robert Schuman, a 9 de maio de 1950. O então ministro dos Negócios Estrangeiros de França, apresentou, no Salon de l'Horloge do Quai d'Orsay, em Paris, uma proposta, conhecida como "Declaração Schuman", com as bases fundadoras daquilo que é hoje a União Europeia.

A declaração, refere o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, baseava-se numa ideia originalmente lançada por Jean Monnet que destacava os valores de paz, solidariedade, desenvolvimento económico e social, equilíbrio ambiental e regional, e que incluía a criação de uma instituição europeia supranacional capaz de gerir as matérias-primas que, nessa altura, constituíam a base do poderio militar: o carvão e o aço. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), fundada em 1951, por seis países, incluindo o Luxemburgo, seria a primeira organização supranacional no âmbito europeu, dando origem à atual integração europeia.



A proposta de Robert Schuman é, assim, considerada uma espécie de "certidão de nascimento do que é agora a União Europeia", segundo aquele centro.

Dia da Europa décadas mas tarde

Foram, contudo, necessárias algumas décadas, para ser criado, ainda na então Comunidade Económica Europeia (CEE), o Dia da Europa. A ideia de fixar esta efeméride a 9 de maio, nasceu no Conselho Europeu de Milão, de 28 e 29 de junho de 1985, e foi assinalada pela primeira vez em 1986.

Celebrando o dia como o marco inicial do espaço comunitário europeu, hoje designado de UE, as comemorações da data começaram por ser feitas, sobretudo, junto das comunidades escolares dos países membros.

Mas hoje o Dia da Europa é um dos símbolos da União Europeia e o pretexto para a dinamização de vários tipos de atividades e iniciativas culturais que procuram aproximar a Europa dos cidadãos e os povos entre si.





