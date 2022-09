Entre uma grande manifestação organizada pelos sindicatos LCGB, OGBL e o NGL-SNEP e a tripartida do setor da aviação, é um dia determinante para o futuro da companhia aérea estatal.

Aviação

"Dia D" para a Luxair nesta segunda-feira

Segunda-feira é o dia em que todos os caminhos vão dar à Luxair, companhia aérea estatal do Grão-Ducado. Se, por um lado, está marcada um tripartida para o setor da aviação (setor que emprega mais de 30.000 pessoas), por outro, os sindicatos confirmaram a marcação de uma manifestação para exigir "melhores condições para os trabalhadores".

Segundo o ministro da Mobilidade, François Bausch, esta deverá permitir fazer uma avaliação geral da situação atual da empresa.



Ainda na semana passada surgiram rumores de que o CEO da Luxair, Gilles Feith, ia abandonar o cargo após apenas dois anos à frente da companhia aérea. Má gestão e um ambiente de trabalho pouco saudável são apontados há meses como alguns dos problemas graves da Luxair.

No entanto, Bausch disse numa resposta parlamentar que tal não vai acontecer, afirmando que se tratava de uma informação "completamente falsa e inventada".

Para a rua

Ao mesmo tempo, os sindicatos organizaram uma manifestação em apoio aos trabalhadores. LCGB, OGBL e o NGL-SNEP exigem "uma melhoria das condições de trabalho e de remuneração correspondente ao empenho diário de todos os colaboradores da Luxair". Os sindicatos dizem ainda querer defender o futuro da companhia aérea e de todos os seus serviços no país, entre os quais os serviços de Refleeting, Cargo Center, Catering, Garage ou Maintenance.

Amanhã, segunda-feira, há autocarros a sair do parque de estacionamento 'Bouillon' às 7h15. Concentração final acontece no parque de estacionamento Glacis, em Limperstberg, na Cidade do Luxemburgo, a partir das 8h.

A saída do cortejo acontece 15 minutos depois. A meta é o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas, por volta das 8h45, momento em que serão proferidos os discursos.

Antes disso, as estruturas sindicais organizam um pequeno-almoço para o pessoal do turno da noite do Cargo Center, entre as 6h30 e as 7h30, no hotel Melia. Os autocarros saem do Cargo Center às 6h15, e depois do pequeno-almoço, seguem até ao Glacis.

