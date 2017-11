O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, estará no Luxemburgo, no próximo dia 18, sábado, para conhecer a comunidade guineense. "A visita será de poucas horas e sem agenda oficial", disse Joaquim Apolinário Mendes de Carvalho, embaixador a Guiné-Bissau, em Bruxelas.



O novo embaixador esteve ontem, sábado, no país, num encontro com a comunidade para dar a conhecer os objetivos do seu mandato como diplomata do Benelux e apelar à união associativa. "Com associações fortes é mais fácil fazer-se ouvir a voz da comunidade e promover-se também a Guiné [Bissau], no mundo", explicou ao Contacto.



Joaquim Apolinário Mendes de Carvalho foi nomeado em junho deste ano embaixador extraordinário plenipotenciário da Guiné-Bissau na Bélgica, funções que exerce cumulativamente com as de representante da Guiné-Bissau junto da União Europeia.

O diplomata foi representante permanente da Guiné-Bissau junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A comunidade guineense no Grão-Ducado conta atualmente com cerca de três mil pessoas, a maioria com nacionalidade portuguesa, de acordo com as associações guineenses.



