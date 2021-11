A Grã-Duquesa Maria Teresa, lançou o livro "Un Amour Sovereign" ("Um amor soberano"), no evento Bazar International, que decorre durante o fim de semana na Luxexpo, em Kirchberg.

Dezenas de pessoas em sessão de autógrafos do novo livro da Grã-Duquesa

A Grã-Duquesa visitou, pelas 14h, o recinto da LuxExpo, para conhecer os vários stands de diferentes países, que durante o festival Bazar mostram o melhor das suas culturas, com produtos típicos e comidas tradicionais.

Depois de dar uma volta pelo pavilhão, decorado com as bandeiras dos países e as cores que os distinguem, Maria Teresa foi até ao stand onde está a ser promovido e vendido o seu novo livro, "Un Amour Sovereign", para dar início à sessão de autógrafos, cerca das 15h30.

Quando chegou, já havia uma enorme fila formada em frente à secretária em que iria sentar, sendo recebida por um casal com um bebé, que aproveitou para dar uns mimos, entre sorrisos e boa disposição.

A partir daí, foi conversando com as pessoas que ali estavam para a ver, uma a uma, assinando os exemplares do livro que traziam. Entre os participantes, também havia crianças, com as quais a Grã-Duquesa aproveitava para brincar, num registo mais descontraído.

Uma portuguesa levou três livros para assinar, um para ela e o marido, que celebram 25 anos de casados, outro para os pais, que celebram 42, e outro para o filho, que assinala um ano de namoro.

A fila parecia interminável, mas Maria Teresa manteve sempre o sorriso e dedicava algum tempo a cada uma das pessoas. “Tem uma família maravilhosa”, dizia-lhe um homem, animado com a possibilidade de conhecer a Grã-Duquesa.

Maria Teresa, de 65 anos, e o jornalista Stéphane Bern, coautor do livro, já tinham participado noutra sessão, no último sábado, na livraria Ernster, na capital, que também contou com dezenas de pessoas.

O livro, lançado no passado dia 10, traça os 40 anos de casamento do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa, com muitas fotos privadas. O casal conheceu-se quando ambos estudavam em Genebra.

Em cerca de 160 páginas, Maria Teresa, de origem cubana, recorda os 40 anos de casamento, mostra gravações do arquivo privado e revive os primeiros anos enquanto jovem na burguesia luxemburguesa, que lhe era tão estranha.



