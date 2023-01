A maior parte (63%) dos acidentes rodoviários nos quais é detetada a presença de álcool acontece entre as 00h00 e as 5h29.

Statec

Dezembro é o mês em que há mais acidentes na estrada devido ao excesso de álcool

Diana ALVES A maior parte (63%) dos acidentes rodoviários nos quais é detetada a presença de álcool acontece entre as 00h00 e as 5h29.

Segundo um estudo recente do Instituto Nacional de Estatística (Statec), que analisou os acidentes na estrada ao longo dos últimos cinco anos, a época de fim de ano e também os meses de bom tempo são mais propícios a acidentes nos quais é detetada a presença de álcool.

A substância está presente em cerca de 23% dos acidentes ocorridos em dezembro e em 22% dos registados em janeiro.



O Statec refere também que, sem surpresas, os acidentes provocados pelo consumo de álcool em excesso acontecem sobretudo ao fim de semana.

A segunda maior percentagem, 32%, surge entre as 18h30 e as 23h53. Em terceiro lugar, está o período das 16h30 e as 18h29, durante o qual a condução sob o efeito do álcool foi identificada em 14% dos acidentes.





