Alisha Khalid, 14 anos, foi espancada e atirada ao rio a 8 de março de 2021, acabando por morrer afogada.

Dez anos de prisão para casal de adolescentes que atirou Alisha para o Sena

Maria MONTEIRO Alisha Khalid, 14 anos, foi espancada e atirada ao rio a 8 de março de 2021, acabando por morrer afogada. O tribunal de menores de Pontoise proferiu a sentença esta quinta-feira, mas os familiares e amigos não se conformam com uma pena que consideram insuficiente.

“Isto não é normal, eu esperava que a lei fizesse alguma coisa. Eles vão sair em liberdade daqui a dez anos. A minha filha morreu. Eles mataram a minha filha, atiraram-na à água”, lamentou a mãe da adolescente, à saída do julgamento no Palácio da Justiça de Pontoise, nos subúrbios de Paris.

Dois adolescentes vão ser julgados no tribunal juvenil de Pontoise pela morte de uma colega de turma, que morreu afogada no rio Sena depois de ter sido espancada.

Após quatro sessões à porta fechada, o tribunal deu como provada a autoria do crime por parte de um rapaz e de uma rapariga com 15 anos à data do crime, e decretou uma pena de dez anos de prisão para ambos, com medidas tutelares educativas. Adicionalmente, os adolescentes terão de pagar, em conjunto, 180 mil euros à família de Alisha.

Inicialmente, os dois jovens estavam acusados de homicídio, crime que implica premeditação e que pode ser punido com até 20 anos de prisão, no caso de menores, mas o tribunal decidiu redesignar os factos como “morte de uma menor de 15 anos”.

Tribunal alterou a acusação

O presidente do tribunal considerou que “não havia elementos suficientemente claros” para provar que existiram “atos preparatórios” para matar Alisha. Contudo, reconheceu que os dois tinham “plena consciência” da situação e “não podiam ignorar o estado óbvio da vítima”, que lhes “implorou” para que parassem.

A decisão foi recebida com incompreensão e revolta por parte da família, amigos e de muitos civis que se indignaram com a tragédia e que chegaram a organizar uma marcha em homenagem à adolescente a 14 de março de 2021.

Alisha, de 14 anos foi agredida e atirada ao Rio Sena por um casal de namorados de 15 anos. Aymen, de 15 anos, foi baleado no peito por dois irmãos, um com 17 anos e morreu nos braços do pai. A violência juvenil está a aumentar em Paris.

"É uma decisão cheia de sensatez e compaixão em relação aos factos que foram evocados. Os dois jovens foram condenados a dez anos, menos do que a sentença solicitada", disse Frank Berton, o advogado do rapaz, citado pela AFP.

Os adolescentes teriam uma relação de amizade com a vítima que se deteriorou nas semanas anteriores ao crime, tendo inclusive sido suspensos da escola por lhe fazerem bullying. O caso, que chocou o país, aconteceu em Argenteuil, no noroeste de Paris.

