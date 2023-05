Grupo seria "fervoroso simpatizante do Estado Islâmico", afirma a procuradoria belga.

Crime

Detidos sete suspeitos de planear ataque terrorista na Bélgica

AFP Grupo seria "fervoroso simpatizante do Estado Islâmico", afirma a procuradoria belga.

Esta quinta-feira, a polícia belga prendeu um grupo de sete pessoas por "suspeitas de planearem um atentado terrorista na Bélgica" e por serem "fervorosos simpatizantes" do grupo Estado Islâmico, avançou a procuradoria federal belga.

Foram efetuadas nove buscas no oeste do país, incluindo em Roeselare, Ostend, Ghent e Menin, um município que faz fronteira com França.

"Foram discutidos vários cenários, mas o alvo do ataque planeado ainda não foi determinado com precisão", acrescentou o Ministério Público em comunicado. A operação policial, efetuada com o apoio de unidades especiais da polícia federal, faz parte de uma investigação conduzida por um juiz da Flandres Ocidental, que conduzirá a audição.

"Quase todos" os suspeitos - entre os quais se encontram mulheres, segundo um porta-voz do Ministério Público federal - são de origem chechena e três deles "têm também nacionalidade belga". Pertencem "a um grupo de fervorosos apoiantes do EI", disse a mesma fonte.



Os suspeitos poderão ficar em prisão preventiva. "As acusações em cima da mesa são: tentativa de assassinato terrorista, participação nas atividades de um grupo terrorista e preparação de um ataque terrorista", declarou o gabinete do procurador.



A Bélgica já foi alvo do Estado Islâmico, que reivindicou em 2016 a autoria dos atentados suicidas no aeroporto e no metro de Bruxelas, que matou 32 pessoas, a 22 de março.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.