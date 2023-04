O movimento terrorista que estaria a ser financiado por três pessoas no sul do Luxemburgo está localizado no estrangeiro.

Detidos por financiar terrorismo no Luxemburgo não estavam a planear ataque

Tiago RODRIGUES O movimento terrorista que estaria a ser financiado por três pessoas no sul do Luxemburgo está localizado no estrangeiro.

As três pessoas que foram acusadas recentemente de financiamento de terrorismo no Luxemburgo não estariam a planear um ataque. Fonte do Ministério Público revelou ao Contacto que "as autoridades luxemburguesas não conseguiram detetar qualquer risco de preparação de um ataque terrorista relacionado com as pessoas em causa".

A mesma fonte adianta ainda que "o movimento terrorista que alegadamente financiaram está localizado no estrangeiro", embora não identifique o nome ou o país onde a rede atua.

Dois dos suspeitos foram detidos por agentes da secção anti-terrorismo da polícia judiciária, que realizou recentemente buscas nas casas de quatro residentes suspeitos de enviar dinheiro a uma pessoa que "alega ser membro do movimento terrorista". Dois ficaram em prisão preventiva, enquanto um terceiro suspeito ficou sob supervisão judicial.

"As três pessoas são acusadas de financiamento de terrorismo", declararam as autoridades luxemburguesas em comunicado na segunda-feira.



O Ministério Público não dá mais pormenores sobre o caso, tendo em conta o sigilo da investigação.

