Tenra idade dos menores e o medo das vítimas em apresentar queixa são dois dos principais desafios das autoridades neste caso.

Detidos alegados líderes do gangue juvenil '17Antissistema'

Steve REMESCH A polícia prendeu cinco menores em flagrante delito e apreendeu os bens roubados que tinham na sua posse.

Há mais de um ano que propagam o medo e a insegurança entre alunos e pais. Na passada quinta-feira, a polícia prendeu cinco menores em flagrante delito após um novo episódio de violência. Todos são suspeitos de pertencer ao gangue de jovens "17Antissistema", ou "17", que recentemente foi notícia devido a atos de violência graves e gratuitos. As vítimas eram humilhadas através de gravações em vídeo (fenómeno conhecido como happy slapping), extorsão e roubo com violência.

A detenção da semana passada envolveu unidades de polícia de Bonnevoie, Hesperange, Hollerich e da esquadra da capital.

A investigação permitiu também estabelecer uma ligação entre dois dos suspeitos e o ataque violento a um aluno que tinha ficado com um braço partido. Foram realizadas buscas nas casas de todos os detidos. Em todos os casos, foram encontrados bens supostamente roubados, que foram apreendidos por ordem do Ministério Público (MP). A informação obtida levará agora a mais investigações.

Também na noite de quinta-feira, o Ministério Público mandou colocar dois dos cinco detidos na prisão para menores Unisec, em Dreiborn. Segundo o Luxemburger Wort, os dois menores são considerados como os perpetradores de múltiplos atos de violência que, em princípio, "teriam eles próprios justificado a sua ida para a Unisec".

Perpetradores têm entre 12 e 15 anos

Um dos desafios enfrentados pelas autoridades ao lidar com estes grupos de perpetradores - dos quais o "17" é apenas um dos exemplos - é a tenra idade dos perpetradores. Têm principalmente entre os 12 e 15 anos de idade.

No entanto, ao contrário do que se pensa, a lei atual não estabelece um limite de idade inferior para a acusação de menores. Se houver informação sobre delitos cometidos por delinquentes muito jovens, estes são averiguados por investigadores especializados, processados pelo Ministério Público e levados perante um juiz focado em casos de menores.

Contudo, de acordo com a reforma da justiça juvenil, cujo projeto de lei está atualmente a tramitar nos tribunais, o tratamento de delinquentes com menos de 14 anos será, no futuro, da responsabilidade do Ministério da Educação. A Polícia e o Ministério Público só serão responsáveis por investigar os casos a partir dos 14 anos de idade.

Segundo outras informações fornecidas ao Luxemburger Wort, as autoridades competentes estão atualmente a investigar cerca de 30 menores do círculo social do '17' por atos graves de violência, extorsão e roubo. Os suspeitos incluem tanto rapazes como raparigas.

Vítimas com medo de apresentar queixa

No entanto, o relatório da polícia da passada quinta-feira revela outro obstáculo para os investigadores: muitas vítimas recusam-se a ir à polícia por medo, já que são sempre confrontadas com os perpetradores.

No Luxemburgo é particularmente difícil evitar que os caminhos dos perpetradores, dos amigos e das vítimas se cruzem.

Segundo fontes próximas, um sentimento de impunidade espalhou-se entre os perpetradores. Este sentimento é reforçado pela intensa difusão de vídeos violentos e pelo grande número de membros que compõem o grupo.

Por exemplo, há muito que a polícia tem vídeos em que consegue identificar os autores, mas não as vítimas. A fim de poder tomar medidas eficazes contra os perpetradores, o serviço de proteção de jovens da polícia apela urgentemente a quaisquer outras vítimas que ainda não tenham apresentado queixa para se dirigirem a uma esquadra.

Porquê '17'? O facto de os jovens darem uma designação ao grupo e se descreverem como um 'gangue' é muito comum e, à partida, nada tem a ver com comportamento criminoso. O facto de haver uma designação reforça o sentimento de pertença a um grupo, o que é particularmente importante nesta idade, e faz frequentemente parte de um contexto local. Os nomes são frequentemente adaptados a novos desenvolvimentos e composição do grupo: por exemplo, o nome atual de '17' inclui 'B-City' para Bertrange.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

