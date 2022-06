O terceiro suspeito dos homicídios do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista brasileiro Bruno Araújo Pereira, foi detido este sábado, anunciou fonte policial.

Detido terceiro suspeito do duplo homicídio na Amazónia

Trata-se de um homem identificado como Jeferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", e que é suspeito de ter sido cúmplice dos irmãos Amarildo e Oseney da Costa Oliveira, que já estavam detidos pelo alegado envolvimento direto neste duplo homicídio.

Jeferson da Silva Lima, cuja detenção foi ordenada sexta-feira por um juiz do estado do Amazonas, compareceu voluntariamente na madrugada de hoje na esquadra da região de Atalaia do Norte, mas declarou-se inocente, adiantou a agência EFE.

"De acordo com todas as provas e todos os testemunhos que ouvimos até agora, ele esteve no local do crime e participou ativamente no duplo homicídio", referiu o comissário Alex Perez Timoteo, da Polícia Civil da Atalaia do Norte.

As autoridades brasileiras revelaram na sexta-feira que acreditam que os suspeitos pela morte do jornalista e do ativista na Amazónia “agiram sozinhos” e admitiram a possibilidade de mais detenções relacionadas com este caso.

Na quarta-feira à noite, as autoridades encontraram restos humanos numa zona remota da Amazónia, que foram posteriormente confirmados como sendo do jornalista britânico.

Phillips e Araújo desapareceram em 05 de junho quando navegavam num rio no Vale do Javari, uma região de selva perto das fronteiras do Brasil com o Peru e a Colômbia, onde tinham viajado para recolher material para um livro em que o jornalista estava a trabalhar sobre as ameaças enfrentadas pelos indígenas na região.

Dom Phillips foi um jornalista radicado durante 15 anos no Brasil, onde colaborou com vários meios de comunicação internacionais, como o Financial Times, o New York Times e o Washington Post, entre outros.

