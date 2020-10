As autoridades francesas detiveram um homem suspeito de ter contactado com o autor do ataque que na quinta-feira matou três pessoas numa igreja católica de Nice, em França, segundo fonte judicial.

Detido suspeito de ter participado no ataque de Nice

De acordo com a fonte, o homem, de 47 anos, é suspeito de ter mantido contacto com o agressor e foi levado sob custódia policial na noite de quinta-feira.

O autor do ataque é um tunisiano de 21 anos que chegou a França no dia 09 de outubro, vindo da Itália. O detido é suspeito de ter estado em contacto com ele na véspera dos acontecimentos, afirmou a fonte judicial, confirmando uma informação divulgada pelo jornal Nice-Matin.

Três pessoas morreram, uma delas degolada, no interior da basílica de Nossa Senhora de Nice, num ataque perpetrado na quinta-feira por um homem armado com uma arma branca.

O agressor, que foi rapidamente detido pela polícia, foi ferido a tiro com gravidade e transportado para o hospital. Segundo fonte próxima do inquérito, o atacante gritou 'Allah Akbar' ("Deus é grande").

