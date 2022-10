A lei, aprovada pelo parlamento em 2019 e que começou a ser aplicada em edifícios novos a 1 de janeiro de 2020, torna-se obrigatória para todas as habitações do Grão-Ducado.

Segurança

Luxemburgo. Detetores de fumo obrigatórios nas casas a partir de 1 de janeiro

Redação A lei, aprovada pelo parlamento em 2019 e que começou a ser aplicada em edifícios novos a 1 de janeiro de 2020, torna-se obrigatória para todas as habitações do Grão-Ducado.

"A vossa segurança e sobrevivência estão em jogo e é importante instalar um [detetor de fumo] agora, se ainda não o tiverem", disse Taina Bofferding numa conferência de imprensa que antecipou o Dia Nacional da Prevenção, celebrado anualmente a 10 de outubro.



A lei, aprovada pelo parlamento a 19 de novembro de 2019 e que começou a ser aplicada em edifícios novos a 1 de janeiro de 2020, torna-se obrigatória para todas as habitações do Grão-Ducado.

A ministra do Interior apelou ao cumprimento da lei por parte de inquilinos e proprietários de apartamentos ou casas, para evitar os perigos da deflagração de incêndios, em particular à noite, quando as vítimas estão a dormir.

Detetores de fumo reduzem vítimas "em até 25%"

"Em média, morre uma pessoa por ano [nestas circunstâncias], principalmente devido à inalação de fumo", refere o governo em comunicado conjunto com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

O detetor de fumo permite que os ocupantes das habitações sejam alertados para o início de um incêndio e possam rapidamente procurar abrigo das chamas.

De acordo com o ministério do Interior, "a instalação de um detetor de fumo reduz o número de vítimas nos países vizinhos do Luxemburgo em até 25%".

As informações sobre a nova legislação e a instalação destes aparelhos podem ser consultadas no website www.rauchmelder.lu, que será atualizado até ao dia 10 de outubro.

Nessa data, a CGDIS estará presente em cerca de 10 locais em todo o país para sensibilizar a população para a necessidade de instalar detetores de fumo.

