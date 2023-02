Autoridades apelam aos detentores de aves de capoeira para protegerem os animais do contacto com aves selvagens.

Detetado caso de gripe aviária em Wincrange

Autoridades apelam aos detentores de aves de capoeira para protegerem os animais do contacto com aves selvagens.

As autoridades sanitárias luxemburguesas detetaram na quarta-feira um caso de gripe aviária (H5N1) numa garça na comuna de Wincrange.

De acordo com um comunicado da Administração Veterinária e Alimentar o vírus H5N1 "está largamente presente nas aves salvagens no Grão-Ducado e nos países vizinhos" e por isso apela aos detentores de aves de capoeira que é "imperativo proteger estes animais contra qualquer contacto com aves selvagens".

"Todas as importações de aves de capoeira devem ter um certificado sanitário (TRACES) por um veterinário oficial do país de origem. Esta obrigação é igualmente válida em caso de compra de aves de capoeira num mercado", reiteram ainda no comnicado.

Caso algum residente encontre uma ave aquática selvagem (ganso, pato, cisne) morta ou doente, as autoridades pedem para comunicar este dado à Administração Veterinária e Alimentar do Luxemburo pelo telefone 247-82539 ou email info@alva.etat.lu.

Medidas preventivas em vigor

Há ainda um conjunto de medidas preventivas em vigor desde dezembro de 2022:

As aves de capoeira devem ser mantidas em instalações fechadas;

A alimentação e a rega devem ter lugar em instalações que não sejam acessíveis às aves selvagens;

As aves de capoeira podem ter acesso a áreas de saída, desde que estas estejam protegidas por redes para evitar o contacto com aves selvagens;

Proibidas concentrações de aves de capoeira (por exemplo, espetáculos de aves de capoeira);

Qualquer mortalidade anormal de aves de capoeira deve ser comunicada a um veterinário.

