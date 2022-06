Depois dos chocolates Kinder na fábrica de Arlon, foi a vez do grupo suíço, um dos líderes mundiais de produtos de cacau e chocolate, suspender a produção na fábrica de Wieze, após ter identificado a presença de salmonela.

Detetada salmonela numa das maiores fábricas de chocolate do mundo

AFP Depois dos chocolates Kinder na fábrica de Arlon, foi a vez do grupo suíço, um dos líderes mundiais de produtos de cacau e chocolate, suspender a produção na fábrica de Wieze, após ter identificado a presença de salmonela.

O grupo suíço Barry Callebaut, empresa líder mundial de cacau e chocolate, disse esta quinta-feira ter suspendido a produção de chocolate na sua fábrica de Wieze (Bélgica), uma das maiores do mundo, após a descoberta da salmonela.

A presença da bactéria foi descoberta na segunda-feira "num lote de produção fabricado em Wieze". "Os nossos peritos em qualidade identificaram a lecitina como a fonte da contaminação", disse o grossista numa declaração.

Um porta-voz da empresa revelou à AFP que "a maioria dos produtos contaminados ainda se encontram na fábrica de Wieze" e que o grupo estava em vias de contactar os seus 73 clientes para garantir que não houvesse "contaminação a nível do consumidor".

Barry Callebaut informou as autoridades sanitárias belgas, a Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar (FASFC) e "fechou todas as suas linhas de produção de chocolate em Wieze, como medida de precaução". "Todos os produtos de chocolate produzidos em Wieze após 25 de Junho foram bloqueados", acrescentou a declaração, referindo que "todas as linhas de produção de chocolate serão limpas e desinfetadas antes de a produção ser reiniciada".

A fábrica situa-se a cerca de 30 km a noroeste de Bruxelas. O FASFC foi ao local e indicou que tinha aberto uma investigação para "recolher todas as informações a fim de rastrear a contaminação". "A segurança alimentar é da maior importância para Barry Callebaut e esta contaminação é bastante excecional. Temos uma carta e procedimentos de segurança alimentar bem definidos", disse o grupo.

Este caso acontece algumas semanas após uma situação semelhante de chocolates contaminados com salmonela na fábrica da Ferrero em Arlon (sul da Bélgica) que produz os chocolates Kinder.

As autoridades sanitárias belgas anunciaram a 17 de junho que tinham dado luz verde para que a fábrica do gigante italiano retomasse a atividade por um período de teste de três meses.

O grupo suíço Barry Callebaut fornece preparações de cacau e chocolate a uma vasta gama de empresas da indústria alimentar, desde gigantes da indústria como Hershey, Mondelez, Nestlé e Unilever a padeiros profissionais.

Considerado um dos maiores fabricantes de chocolate do mundo, o Barry Callebaut teve vendas anuais de 2,2 milhões de toneladas no seu exercício financeiro de 2020/2021 (que terminou a 31 de agosto).

O grupo, com sede em Zurique, registou um lucro líquido de 384,5 milhões de francos suíços sobre as vendas de 7,2 mil milhões de francos no ano em análise. Emprega mais de 13.000 pessoas e tem mais de 60 locais de produção espalhados por todo o mundo.

