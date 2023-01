O chefe de Estado mexicano negou que captura esteja relacionada com a visita do seu homólogo norte-americano Joe Biden.

Detenção de filho de El Chapo provoca o caos em Sinaloa

Redação O chefe de Estado mexicano negou que captura esteja relacionada com a visita do seu homólogo norte-americano Joe Biden.

A família Guzmán continua intimamente ligada ao crime e violência no México e os acontecimentos dos últimos dias provam isso mesmo.

O caos que se instalou em Sinaloa, após a detenção de Ovídio Guzmán, o filho de um dos filhos de Joaquín Guzmán, mais conhecido como El Chapo, vem aumentar o receio de um novo "culiacanazo", operação na qual as forças federais prenderam Ovídio em outubro de 2019, mas libertaram-no horas depois devido aos atos violentos do cartel de Sinaloa.

Pelo menos 29 pessoas foram mortas na vaga de violência iniciada quinta-feira no estado mexicano Sinaloa (norte).

O ministro da Defesa, Luis Cresencio Sandoval, disse que entre os 29 mortos, dez eram membros das Forças Armadas mexicanas e 19 pertenciam a grupos criminosos na origem dos violentos distúrbios.

“Dez militares perderam a vida no cumprimento do seu dever para garantir a segurança. O Estado mexicano vai conceder-lhes honras fúnebres”, disse na conferência de imprensa diária o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

O chefe de Estado mexicano negou ainda que os Estados Unidos tenham participado na detenção de Ovidio Guzmán, ou que a captura esteja relacionada com a visita do seu homólogo norte-americano Joe Biden.

“Não participaram [os EUA], já lhes expliquei. É uma decisão que se toma, e de rotina. O mais importante na nossa estratégia é prevenir que as pessoas não tenham necessidade de se dedicar à delinquência”, disse, ao ser questionado pela eventual participação de agências norte-americanas.

Em paralelo, o ministro da Defesa Sandoval congratulou-se porque, segundo as últimas informações, nenhum civil perdeu a vida durante a operação. O responsável do Exército contabilizou 35 militares feridos e danos em diversos veículos das Forças Armadas. Sandoval referiu-se ainda à detenção de 21 membros do crime organizado.

Na operação, que decorreu na madrugada de quinta-feira, participaram 3.586 efetivos das Forças Armadas, que entraram em confronto com grupos armados nas cidade de Culiacán (capital de Sinaloa), Los Mochis ou Mazatlán.

Estes acontecimentos ocorreram a poucos dias da visita ao México do Presidente dos EUA Joe Biden, no âmbito da Cimeira de líderes da América do Norte, onde também participará o chefe de Governo canadiano.

Ovidio Guzmán está agora no Centro Federal de Readaptação Social (Cefereso) número 1 Altiplano – também conhecido como a penitenciária de Almoloya – junto ao estado do México, onde o pai esteve detido mas conseguiu escapar em 2015.





