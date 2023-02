Os despejos estão suspensos até 31 de março. Mas, os proprietários podem expulsar os inquilinos se houver degradação das instalações ou alegando que precisam da habitação para "necessidades pessoais". E não têm que o provar.

Despejos estão proibidos no Luxemburgo, mas há exceções na lei

Tiago RODRIGUES Os despejos estão suspensos até 31 de março. No entanto, os proprietários podem expulsar os inquilinos se houver degradação das instalações ou simplesmente alegando que precisam da habitação para "necessidades pessoais". E não têm que o provar.

Em outubro do ano passado, foi criado um projeto de lei num Conselho de Ministros para proteger os inquilinos que não conseguissem pagar a renda da casa. O Governo decidiu suspender todos os despejos até 31 de março de 2023, para assegurar que nenhuma pessoa ficaria sem teto em pleno Inverno, sobretudo num período marcado pela inflação elevada e a crise energética.

No entanto, esta lei, que só foi publicada no dia 23 de dezembro de 2022, prevê algumas exceções: os despejos podem de facto acontecer durante este período se o proprietário alegar que existe degradação do estado do imóvel ou se afirmar necessitar do espaço para "fins pessoais". Porém, a lei não prevê qualquer tipo de apresentação de prova ou fiscalização para validar a justificação do senhorio.

Além disso, o inquilino que tenha sido "ordenado a desocupar a habitação e que não tenha encontrado alojamento alternativo" dentro dos prazos previstos na lei, deve fazer um pedido em tribunal e solicitar ao Juiz de Paz a "suspensão de toda a execução de uma ordem de desocupação emitida contra ele até 31 de março de 2023, o mais tardar". Logo a seguir, o texto acrescenta: "Esta suspensão é contudo excluída se o despejo foi ordenado por atos de degradação das instalações alugadas ou se for incompatível com as necessidades pessoais do locador".

Esta semana, o Contacto contou o caso de Mohammed Ibrahim e a sua família, refugiados do Iraque, que têm uma ordem de despejo no dia 15 de fevereiro, porque o proprietário alega precisar do apartamento para uso pessoal.

No entanto, segundo Ibrahim, o senhorio, com cerca de 80 anos, tem vários outros apartamentos na mesma rua e vive no edifício em frente ao seu. A família sempre pagou a renda a tempo e nunca teve problema com os vizinhos. Não conseguiram encontrar uma nova casa até agora e, se não tiverem uma solução na próxima quarta-feira, serão postos na rua.

Lei "a favor dos proprietários"?

Para Jean-Michel Campanella, presidente da Mieterschutz, a associação de defesa dos direitos dos inquilinos, esta medida não passa de um "pseudo congelamento" dos despejos. "Estamos escandalizados pela forma como foi posta em prática e pelo seu conteúdo, que não é de todo a favor dos inquilinos necessitados", criticou, lembrando que a medida tinha sido negociada entre os parceiros sociais no âmbito das negociações da tripartida, para prevenir que os inquilinos se encontrassem na rua em pleno Inverno.

Campanella critica ainda o facto de que o Governo não indicou em outubro, quando a decisão foi tomada, que a medida era urgente e, por esse motivo, "o Conselho de Estado levou o seu tempo a reescrever o texto a favor dos proprietários e dos seus direitos". Como resultado, aponta, o texto só seria publicado no final de dezembro e estaria em vigor durante apenas três meses, janeiro, fevereiro e março. "E acrescentaram que os inquilinos só obteriam a proteção desta medida através de um pedido perante um tribunal", lamentou o dirigente da associação.

A grande falha nesta lei, na opinião de Campanella, é, porém, a possibilidade de o proprietário alegar "necessidades pessoais" para justificar um despejo. "Um pedido de necessidade pessoal é uma causa frequente de despejo e não tem de ser provada de forma alguma pelo senhorio. Uma pessoa que possui dezenas de habitações pode afirmar que quer uma delas para viver. Ninguém vai controlar isso", garantiu.

Qual é o valor dos acordos tripartidos democráticos? Uma das nossas outras questões é que tipo de justiça queremos nós cidadãos neste país que fala muito sobre direitos mas não protege os seus inquilinos tanto como os outros cidadãos? Jean-Michel Campanella, presidente da Mieterschutz

O resultado prático desta lei aos olhos do presidente da Mieterschutz é óbvio: "por um lado, durante esta grande crise habitacional e a explosão dos preços da energia, temos um inquilino que tem de fazer uma reclamação complicada em tribunal e provar a sua situação e os seus esforços; e, por outro, temos senhorios, uma minoria entre a população, que não têm de provar nada e, portanto, não têm de participar na solidariedade como outros cidadãos".

Campanella recorda ainda que a associação de defesa dos inquilinos tem vindo a pedir recorrentemente ao Governo e ao ministro da Habitação, Henri Kox, para "criar mecanismos de alerta e prevenção" para os inquilinos em casos de despejos. "Quanto mais cedo intervirmos no início, melhor poderemos encontrar soluções, quer para o problema inicial, um problema financeiro temporário para o arrendatário, quer para o realojar. Mas o nosso sistema funciona na assistência pós-desalojamento. Esperamos até que as pessoas estejam na rua com os seus pertences, os seus filhos a cargo, as suas vidas destroçadas, antes de lhes oferecermos algo! Isto tem de mudar!"

