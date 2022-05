Despejados 449 inquilinos desde o fim do estado de emergência

Luxemburgo. Habitação continua a ser o maior problema do país para os residentes

No questionário do Eurobarómetro, a habitação e o aumento dos preços, a inflação e o custo de vida são as principais questões que o Grão-Ducado enfrenta neste momento. Em Portugal, a saúde continua a ter um peso nos grandes desafios do país e a nível pessoal.