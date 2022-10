A polícia espanhola prendeu 16 pessoas suspeitas de extorquir mais de um milhão de euros a mulheres em várias países europeus.

Desmantelada rede de 'golpistas do amor' que fez vítimas no Luxemburgo

A polícia espanhola desmantelou uma rede de golpistas em Palma de Maiorca, que terá feito várias vítimas por toda a Europa, em países como Alemanha e Luxemburgo. Segundo as autoridades, 16 pessoas foram detidas, 15 delas na ilha do Mediterrâneo, foi anunciado na quinta-feira.

O alegado líder do gangue, um homem de 27 anos da Nigéria, estava entre os detidos. Pelo menos 20 vítimas foram identificadas, a maioria das quais são mulheres solteiras. Segundo um porta-voz da polícia, esta terá sido "uma das maiores operações de combate ao cibercrime na União Europeia (UE)".

De acordo com informações oficiais, os impostores agiam de forma semelhante ao vigarista israelita Simon Leviev, cuja história foi contada no documentário da Netflix "The Tinder Swindler". Criavam perfis falsos e estabeleciam relações virtuais com mulheres em plataformas de encontros. Depois de ganhar a confiança das vítimas, pediam transferências de dinheiro sob falsos pretextos e emergências simuladas.

Dinheiro era transferido para contas no estrangeiro

A "Operación Marine" começou com um caso em Alicante, em Espanha. De acordo com a polícia, os golpistas usaram um ator bem-parecido que regularmente fazia videochamadas com a vítima. O homem, que clamava ser um soldado norte-americano, pedia constantemente ajuda financeira para comprar bilhetes de avião, pagar impostos e para se precaver para eventuais necessidades. O gangue terá extorquido cerca de 835.000 euros só a esta mulher.

A polícia espanhola revelou que os 'golpistas do amor' enganaram mulheres na Alemanha, Itália, Espanha, Finlândia, Luxemburgo, Polónia, Lituânia, Roménia, Croácia e Eslováquia. O dinheiro era transferido para contas no estrangeiro, incluindo na Indonésia e na Malásia, e foi investido em bitcoins.

Além do suposto cabecilha, foram presas outras pessoas com idades entre os 19 e os 31 anos naturais de países como Espanha, Roménia, México, Cuba e outros países latinoamericanos. Estão acusados de fraude, contrafação e associação a uma organização criminosa.

