França

Desmantelada maior fábrica de cigarros ilegal de França

Nove pessoas, entre os 21 e os 55 anos, foram presas e levadas sob custódia. Só em França, o mercado negro representa cerca de 30% do tabaco em circulação.

A polícia francesa desmantelou na semana passada a maior fábrica de cigarros clandestina até à data em França. Mais de 100 toneladas de produtos (55 toneladas de cigarros, 50 toneladas de rótulos, filtros, papel, embalagem e 18 toneladas de resíduos de tabaco e resíduos de cigarros) foram apreendidas.

O preço de revenda do tabaco contrafeito estaria estimado em 13,7 milhões de euros, de acordo com a polícia francesa, valor nunca alcançado por uma fábrica de contrabando.

Todos os produtos apreendidos foram imediatamente destruídos, bem como as máquinas de produção, disseram as autoridades francesas.



Nove pessoas, entre os 21 e os 55 anos, foram presos e levados sob custódia. A maioria são cidadãos moldavos.

O grupo foi acusado de posse de bens contrafeitos em bando organizado, contrabando e importação organizada de produtos manufaturados de tabaco e bens apresentados sob marca contrafeita, de acordo com uma fonte judicial citada pela AFP.

Tráfico em expansão

A primeira fábrica foi descoberta em dezembro de 2021 pela alfândega de Poincy, uma pequena cidade de 750 habitantes em Seine-et-Marne. Desde então, foram descobertas duas outras oficinas clandestinas: um local de embalagem em La Longueville e um local de armazenamento, também em Poincy.

O negócio estava a correr de feição a julgar pelas toneladas apreendidas nos últimos três anos em território francês: mais de 284 toneladas de tabaco de contrabando foram apreendidas em 2020; 402 toneladas em 2021, e mais de 600 toneladas, das quais mais de dois terços eram cigarros, nos primeiros dez meses de 2022.

A maior de todas

A 12 de janeiro, as autoridades francesas foram alertadas pela Europol para a presença de tráfico internacional de cigarros na zona industrial de Saint-Aubin-les-Elbeuf, perto de Rouen, onde estaria uma fábrica de grandes dimensões.

A unidade era composta por três secções. Uma unidade de produção com duas linhas de montagem, uma para a produção de cigarros e outra dedicada à embalagem em maços e depois em caixas de cartão com o nome de um fabricante famoso. Existia ainda uma área de armazenamento onde as caixas de cigarros eram embaladas em paletes cobertas com película prontas para entrega.

No espaço existia ainda uma área para habitação, com um dormitório equipado com cerca de 15 camas, área de cozinha, uma área de refeições e outra a de lazer.

Foram também apreendidos dois conjuntos de camiões, empilhadores, porta-paletes, ferramentas, eletrodomésticos e uma tonelada de alimentos - que foram entregues ao banco alimentar.

Lucros estrondosos

"O custo de produção é de um euro por pacote, o resto é margem", recordou Christophe Perruaux, diretor da Unidade de Investigação das Finanças francesas (SEJF), responsável pelos dois casos de Poincy e agora o caso Rouen.

As organizações criminosas da Europa de Leste, dos Estados Bálticos aos Balcãs lideram o tráfico de tabaco.

Anteriormente estabelecidas na Ucrânia e depois na Polónia, as fábricas começaram, após a ofensiva russa na Ucrânia, a criar raízes mais próximas das fronteiras francesas e belgas.

Só em França, o mercado negro representa cerca de 30% do tabaco em circulação.

São produzidos em média 700 pacotes por minuto e 4.200 cartuchos por hora. "Cada máquina custa entre 50.000 e 200.000 euros, pelo que se pagam em poucos dias e as margens são espantosas", explicou Florian Colas, chefe dos serviços secretos aduaneiros.

A uma média de oito horas por dia, estas fábricas trazem, de acordo com os serviços aduaneiros, de 80.000 a 120.000 euros por dia, ou 7 milhões de euros durante três meses.

