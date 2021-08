O Facebook desmantelou uma operação de desinformação russa global nas redes sociais que visava desacreditar as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, com divulgações bizarras, e artigos enganosos.

Sociedade 3 min.

Desinformação

Vacina anticovid transforma "pessoas em chimpanzés", dizia campanha russa

O Facebook desmantelou uma operação de desinformação russa global nas redes sociais que visava desacreditar as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, com divulgações bizarras, e artigos enganosos.

Cuidado. A vacina da Astrazeneca está a "transformar as pessoas vacinadas em chimpanzés". O alerta bizarro com fotos do Planeta dos Macacos correu pelo mundo, através das redes sociais, e fazia parte de uma operação de desinformação russa global que visava o descrédito das vacinas AstraZeneca e Pfizer/BioNTech Covid-19.

As campanhas enganosas foram agora encerradas pelo Facebook que conseguiu chegar aos autores, a subsidiária russa da agência de comunicação Fazze registada no Reino Unido. Esta empresa foi agora banida do Facebook.

"A desinformação nem sempre é subtil", declarou Ben Nimmo, diretor de um dos departamentos de cibersegurança do Facebook, numa conferência de imprensa na terça-feira.

A Fazze foi responsável pela ampla divulgação de artigos e petições enganosas sobre as vacinas em vários fóruns e redes socais como Reddit, Medium, Change.org, Facebook, Instagram, entre outras, através de perfis falsos mas também de influenciadores.



"Esta campanha teve duas fases distintas, separadas por cinco meses de inatividade. A primeira fase foi em novembro e dezembro de 2020, em que a agência publicou memes e comentários afirmando que a vacina AstraZeneca Covid-19 transformaria as pessoas em chimpanzés", declarou Ben Nimmo, no relatório sobre esta operação, citado pela Revista Forbes.

A desinformação alimentou-se da pandemia Como é que estamos de desinformação online? A pergunta tornou-se mais pertinente durante a pandemia, quando as páginas anti-vacinas e a menorizar o impacto da covid-19 circularam nas redes sociais mais depressa que as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Cinco meses depois, em maio de 2021, a campanha passou a questionar a segurança da vacina da Pfizer ao divulgar um documento da AstraZeneca supostamente roubado e divulgado por um hacker", continuou.

Ações cirúrgicas

Segundo este responsável, ambas as fases da campanha foram acionadas cirurgicamente ao coincidir com períodos em que vários governos, inclusive da América Latina, Índia e Estados Unidos, discutiam as autorizações de emergência para as vacinas.

Para o sucesso desta "lavandaria de desinformação", como lhe chamou o Facebook, a agência aliciou até personalidades famosas nas redes sociais, influenciadores do Instagram, YouTube e TikTok para a troco pagamento postarem os conteúdos falsos.

E foi o aliciamento dos influenciadores que se tornou "a ruína da operação", pois foram eles que com as suas dicas alertaram o facebook para o que se passava, contou Nimmo.

O Facebook já anulou as contas da campanha e notificou pessoas que podem ter sido contatadas pela rede, coordenando-se com autoridades policiais, legisladores e outras plataformas afetadas.

Comissão Europeia promete luta contra desinformação digital Uma proposta de rever o código de conduta criado em 2018 inclui acesso aos algoritmos e tornar a mentira um mau negócio. Europa quer criar os standards mundiais.

Campanha fracassada

"Inacreditável. O endereço da agência londrina que me contactou é falso. Nunca tiveram lá instalações, é um centro de cosmética laser! Todos os empregados têm perfis estranhos do Linkedin, que desapareceram esta manhã. Todos trabalharam na Rússia antes", contou Léo Grasset, um influenciador da área da ciência com 1,17 milhões de assinantes do seu canal YouTube, no Twitter, citado pela AFP.

Contudo, a maior parte do conteúdo publicado no Instagram - dirigido principalmente à Índia e à América Latina - recebeu "não gosto", segundo o relatório do Facebook e as petições contaram sempre com muito poucos assinantes. "Caiu por terra", vincou Ben Nimmo, sublinhando que a agência Fazze está agora proibida de entrar na plataforma.

"Foi uma campanha descuidada, mas o processo foi sofisticado", precisou Nathaniel Gleicher, director de política de segurança do Facebook.

Covid-19. Twitter vai banir utilizadores por desinformação reiterada sobre vacinas As regras são inspiradas no sistema contra a desinformação eleitoral, que levou o Twitter a banir o antigo Presidente dos EUA, Donald Trump.

"Havia spam, influenciadores, hacking de documentos. (...) Por isso é mais difícil para uma plataforma apanhar este tipo de campanha na sua totalidade", acrescentou, apelando a toda a sociedade civil (académicos, jornalistas, autoridades) para se mobilizarem e se colocarem na linha da frente das redes sociais contra a desinformação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.