Desempregados podem inscrever-se na ADEM a partir de casa

Quem estiver à procura de emprego pode inscrever-se na ADEM sem sair de casa. De acordo com uma nota divulgada pelo MyGuichet, o procedimento está disponível em francês, e agora também em alemão e inglês.

Para fazer a inscrição, os desempregados devem preencher um formulário, disponível no MyGuichet, que indica, por exemplo, que documentos devem ser anexados ao pedido de inscrição.

Este procedimento requer a autenticação do utilizador através do sistema LuxTrust ou de um bilhete de identidade eletrónico. Depois do pedido ser transmitido à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), o utente receberá por correio uma convocatória para uma reunião com um conselheiro do centro de emprego.



