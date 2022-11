Descoberto novo asteroide próximo da Terra

Foi anunciada a descoberta de um asteroide, com cerca de 1,5 quilómetros, perto da Terra. Se atingisse o planeta, ainda que "num futuro distante", seria a destruição planetária.

Redação

A maioria dos asteroides com 1,5 quilómetros ou semelhantes já foram descobertos, afirma a comunidade cientifica, mas este tem estado escondido pelo Sol. Denominado de 2022 AP7, "atravessa o caminho da Terra, tornando-o num asteroide potencialmente perigoso", disse Scott Sheppard, astrónomo do Instituto Carnegie para a Ciência, à AFP.

Este asteroide leva cinco anos a circundar o Sol, e está agora a vários milhões de quilómetros da Terra, no seu ponto mais próximo. O risco é hipotético mas, em caso de colisão e com este tamanho, teria "um impacto devastador na vida tal como a conhecemos", explicou Sheppard.



Este é o "maior objeto potencialmente perigoso descoberto nos últimos oito anos", de acordo com um comunicado de imprensa do NOIRLab americano, que opera vários observatórios.

A descoberta foi feita utilizando o telescópio Victor M. Blanco, no Chile, e o seu instrumento DECam, originalmente desenvolvido para estudar a matéria escura. Os resultados foram publicados na revista científica The Astronomical Journal.

Dois outros asteroides nesta área foram descobertos, incluindo aquele que está mais próximo do Sol. Não representam qualquer risco para a Terra.

Cerca de 30.000 asteroides de todos os tamanhos foram catalogados nas proximidades do planeta. Nenhum deles representa uma ameaça para o nosso planeta durante os próximos 100 anos.

Só que nem todos eles foram contados. De acordo com Scott Sheppard, existem "entre 20 e 50" a detetar. "A maioria estão em órbitas que os tornam difíceis de encontrar, como as órbitas que os mantêm dentro (da órbita da Terra), e os tornam difíceis de ver por causa do brilho do Sol", explicou.





Com a AFP.

