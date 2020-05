A taxa de mortalidade entre as mulheres infetadas é consideravelmente mais baixa nos países europeus e a razão são os níveis elevados de uma enzima no sangue masculino.

Descoberta pode explicar por que morrem mais homens do que mulheres com o vírus

Os níveis mais elevados no sangue masculino de uma enzima fundamental para a entrada do novo coronavírus nas células humanas levam a uma maior incidência e a mais mortes por covid-19 em comparação com as mulheres, sustenta um estudo.

A importância da enzima conversora da angiotensina II (ACE2) para o desenvolvimento da infeção foi descrita por vários microbiologistas numa série de artigos há mais de um mês. Um comunicado da Sociedade Europeia de Cardiologia, na segunda-feira, revelou que existe uma correlação entre sexo, o nível da presença deste componente no organismo e a intensidade do ataque do vírus.

O estudo foi realizado em 11 países europeus: Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, França, Grécia, Eslovénia, Sérvia, Itália, Noruega, Polónia e Suécia. Os investigadores, liderados pelo Professor Adriaan Voors, do Centro Médico Universitário de Groningen, na Holanda, concentraram-se especialmente em 3.500 doentes com insuficiência cardíaca, que estão a tomar medicamentos inibidores da ACE2 para mitigar os efeitos da sua doença crónica. Esta prática controla a concentração de enzimas em ambos os sexos.

Para as pessoas com doenças cardíacas que contraíram o SRA-CoV-2, os médicos normalmente deixam de administrar estes medicamentos durante a infeção respiratória, mas agora os investigadores decidiram que esta não é a abordagem adequada.

Os inibidores são "um tratamento muito eficaz para a insuficiência cardíaca, e os efeitos hipotéticos na infeção viral devem ser cuidadosamente ponderados em relação aos seus benefícios comprovados", afirmou Voors. As conclusões da sua equipa, afirmou, "não apoiam a interrupção destes medicamentos em doentes com covid-19".

A disparidade nas concentrações de ACE2 entre homens e mulheres não passou despercebida por este grupo de investigadores, mesmo nos meses anteriores ao surto do patógeno mortal. Quando os investigadores analisaram uma série de fatores clínicos que poderiam desempenhar um papel em concentrações elevadas da enzima, descobriram que o sexo masculino era o indicador mais importante.

Esta conclusão assumiu um novo significado no contexto da pandemia. Quando se estabeleceu que era um dos mais fortes biomarcadores, o cientista Iziah Sama percebeu que também "tinha o potencial de explicar porque é que os homens tinham mais probabilidade de morrer de covid-19 do que as mulheres", segundo este primeiro autor do artigo publicado no European Heart Journal.

ACE2 é um recetor na superfície das células a que o novo coronavírus se liga para penetrar e infetar as células. Por sua vez, a angiotensina II, que esta enzima regula, é uma hormona que aumenta a pressão sanguínea.

