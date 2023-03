Todo o trabalho de controlo aumenta as incertezas sobre a produção nuclear em 2023.

França

Descoberta nova fissura em reator da central nuclear de Cattenom

A EDF detetou mais uma fissura "significativa" num reator da central de Cattenom, em França, situada a cerca de 30 quilómetros do Luxemburgo. Moselle. A falha aconteceu devido a um fenómeno conhecido como "fadiga térmica" (identificado desde outubro de 2021 noutros reatores), na soldadura de uma tubagem de emergência de dois reatores, informou esta quinta-feira a Autoridade de Segurança Nuclear (ASN).



A fadiga térmica aparece nos aços inoxidáveis ​​quando uma peça é submetida a variações de temperatura. Segundo a EDF, empresa responsável pela gestão da cental, esse fenómeno está "bem conhecido e monitorizado há muito tempo em programas de manutenção preventiva".

Os controlos recentes permitiram encontrar danos nos tubos de emergência tanto no reator 2 da usina nuclear de Penly (Seine-Maritime, norte de França), como no reator 3 da usina de Cattenom (Moselle), de acordo com uma nota da ASN atualizada na quinta-feira.

Trabalhador contaminado na central elétrica de Cattenom A contaminação não tem impacto na saúde do homem.

A fissura localizada em Cattenom tem 165 mm de comprimento (representando cerca de um quarto da circunferência) para uma profundidade máxima de 4 mm.

Recorde-se que a unidade 3 da Cattenom está parada há um ano e o trabalho de reparação ainda continua. "As equipas estão a realizar atualmente mais de 4.000 atividades planeadas como parte das operações de reinício", indicou a EDF Cattenom, num comunicado a 4 de março.



Já na central francesa de Penly (norte do país), a fissura tem 57 mm de comprimento, representando menos de 10% da circunferência, para uma profundidade máxima de 12 mm. "Não é trivial, é uma profundidade significativa", disse à AFP Julien Collet, vice-diretor geral da ASN.

A descoberta ocorre dois dias após a revelação da maior fissura já encontrada no reator 1 em Penly, num cano de emergência usado para inundar o reator com água em caso de acidente nuclear.

Esta fissura "estende-se por mais de 155 mm, ou aproximadamente um quarto da circunferência do tubo, e a sua profundidade máxima é de 23 mm, para uma espessura de tubo de 27 mm", detalhou a ASN.

A EDF deve apresentar uma estratégia de controlo revista à ASN nos próximos dias. No total, a equipa de eletricistas terá que verificar 200 soldas em toda a frota, segundo a ASN.

Todo o trabalho necessário pode causar cortes prolongados de reatores e aumenta as incertezas sobre a produção nuclear em 2023.

