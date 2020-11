Uma descoberta arqueológica acaba de questionar todas as teorias sobre as funções que os diferentes géneros exerciam nas suas comunidades na pré-história.

Descoberta de esqueleto de caçadora da Pré-História levanta questões sobre papéis de género

Um esqueleto feminino enterrado há 9000 anos com o que os arqueólogos chamam de "kit de caça de grande porte" foi descoberto nas terras altas dos Andes, no Peru, e desafiou um dos princípios mais difundidos sobre os antigos caçadores: que o género masculino caçava e o género feminino recolhia.



Randy Haas, arqueólogo da Universidade da Califórnia, juntamente com a sua equipa, concluiu num artigo publicado na revista Science Advances, esta quarta-feira que esta jovem era uma caçadora de caça de grande porte, que participou com o seu povo na perseguição de vicunhas e veados que constituíam uma parte significativa da sua dieta.

A descoberta de uma caçadora é invulgar. Mas Haas e os seus colegas fazem uma afirmação maior sobre a divisão do trabalho neste período da História, nas Américas. Os investigadores argumentam que estudos adicionais mostram algo próximo da participação igualitária na caça para ambos os géneros.

Em geral, concluem que "as primeiras fêmeas nas Américas eram caçadoras de caça de grande porte". Outros cientistas acharam convincente a alegação de que os restos mortais eram de uma caçadora, mas alguns disseram que os dados não apoiavam esta tese.

Robert L. Kelly, antropólogo da Universidade de Wyoming, citado pelo New York Rimes, escreveu extensivamente sobre caçadores coletores, e disse que embora o esqueleto feminino possa muito bem ter sido de um caçador, não ficou convencido pela análise de outros funerais de que "a prevalência de caçadores machos-fêmeas era próxima da paridade".

A amostra de sepulturas dos investigadores era pequena, disse ele, observando que nenhum dos outros enterros era claramente de caçadoras do género feminino. Bonnie L. Pitblado, antropóloga da Universidade de Oklahoma cuja especialidade é o povoamento das Américas, disse que as descobertas foram "bem fundamentadas e uma ideia importante para testes futuros".

Os autores poderiam questionar ainda mais os papéis do género e o que os determinou, afirmou, chamando ao estudo "uma contribuição realmente refrescante" para os estudos dos primeiros colonos das Américas.

Segundo Haas, citado pelo New York Times, na maioria das sociedades contemporâneas de caçadores-colectores está bem estabelecido que a caça é predominantemente feita por machos. Mas as provas arqueológicas têm tendido a apoiar a conclusão de que os papéis de género no passado eram semelhantes. Por vezes, os restos mortais femininos foram associados a materiais que sugeriam que eram caçadores, mas os exemplos foram tratados como fora da norma.

"E se não o fossem e a visão global da caça devesse ser ajustada?", sugeriu Haas.

Os cientistas encontraram a sepultura da jovem fêmea com os materiais de caça num local chamado Wilamaya Patjxa no distrito de Puno, no sul do Peru, a uma altitude de aproximadamente 3962 metros. Pilco Quispe, um colaborador local, encontrou pela primeira vez artefactos nessa área em 2013, perto da comunidade de Mulla Fasiri.

Em 2018, em trabalho com membros da comunidade, Haas e outros escavaram uma área de cerca de 121 metros quadrados, recuperando cerca de 20.000 artefactos. Encontraram cinco cemitérios com restos mortais de seis pessoas, uma das quais era a caçadora, embora na altura ainda não soubessem que se tratava de uma mulher.

Essa descoberta foi particularmente excitante. Um dos seus colaboradores continuou a encontrar pontos de projécteis, disse Haas, e depois uma colecção de pontos e outras ferramentas de pedra, com os restos de um esqueleto.

O grupo de arqueólogos terá partilhado o achado com entusiasmado e, segundo Haas, na altura a conversa baseou-se em comentários como: "Oh, ele deve ter sido um grande chefe" e "ele era um grande caçador". Como se verificou, a pessoa enterrada, que agora passa pelo identificador científico WMP6, era do sexo feminino, com cerca de 17-19 anos de idade.

Os seus ossos eram mais leves do que se poderia esperar de um macho, e um estudo das proteínas no esmalte dentário, uma técnica relativamente nova de identificação sexual, mostrou que se tratava definitivamente de uma fêmea.

Haas analisou então 429 enterros nas Américas de cerca de 14.000 a 8.000 anos atrás e identificou 27 indivíduos cujo sexo tinha sido determinado e que tinham sido encontrados com alfaias de caça de alto porte.

Onze eram fêmeas e 16 eram machos. A equipa reconheceu que os dados não eram conclusivos para estes enterros, e que o único indivíduo que era inegavelmente feminino e caçador era o encontrado em Wilamaya Patjxa. Mas, segundo Haas, a preponderância das provas ainda levou à conclusão de que as fêmeas eram cerca de 30 a 50 por cento dos caçadores de caça de grande porte. Conclusão que Kelly considerou sem fundamentação suficiente.

Dois dos enterros eram de crianças, que Haas e os seus colaboradores descreveram como enterradas com artefactos que sugeriam que seriam caçadoras."A interpretação de bens fúnebres, como um acto cultural, simbólico, não é simples nem direta".

Criticou ainda a interpretação dos outros esqueletos, e disse: "Se aceitarmos o WMP6 como a única caçadora feminina na amostra, então sugere que a prevalência mais provável de caçadoras é de 10%. Não ficaria surpreendido com isso".

