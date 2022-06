Cinco pessoas morreram no descarrilamento do comboio nos Alpes da Baviera, na sexta-feira passada.

Descarrilamento na Alemanha. Investigados três funcionários da Deutsche Bahn

O sistema judicial alemão abriu uma investigação a três funcionários da empresa ferroviária Deutsche Bahn por suspeita de homicídio negligente, após o descarrilamento de um comboio na Baviera, que matou cinco pessoas na sexta-feira passada.

O acidente, que ocorreu no município de Burgrain, nos Alpes da Baviera, perto da estância turística de Garmisch-Partenkirchen, e fez cinco mortos e cerca de 40 pessoas feridas.

Foi aberto um inquérito por "homicídio involuntário" mas a polícia não avançou qual a natureza da negligência dos três empregados da empresa ferroviária nacional ou detalhes da sua identidade.

Ainda não foi divulgada nenhuma causa do acidente, onde várias carruagens do comboio que transportava 140 pessoas saíram dos carris.

Quatro mulheres, entre os 30 e os 70 anos, e um rapaz de 13 anos morreram. Duas das mulheres, de nacionalidade ucraniana, tinham fugido da Ucrânia e estavam alojadas nesta região do sul da Alemanha com os filhos, disse o Ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, no fim de semana. Uma mulher de 34 anos ainda está "em estado crítico", segundo a polícia.

Alemanha. Linha onde comboio descarrilou iria ser renovada este mês Segundo o jornal alemão Die Welt, estavam previstas obras para "corrigir a posição da ferrovia" e "renovar a linha" a partir de 25 de junho.

Este fim de semana, a emissora pública Bayerischer Rundfunk (BR) disse que os investigadores estavam à procura de possíveis falhas técnicas no sistema de funcionamento das carruagens, bem como nos próprios carris. De acordo com o mesmo órgão de comunicação social, a Deutsche Bahn tinha planeado trabalhos de manutenção na rota a partir de 25 de junho.

A empresa recusou-se a comentar o incidente. Os trabalhos de reparação da linha ferroviária começaram esta terça-feira. O comboio danificado ainda não foi deslocado devido à investigação em curso.

Sabotagem?

De 26 a 28 de junho, os chefes de Estado e de Governo do G7, incluindo o Presidente dos EUA Joe Biden, deverão encontrar-se em Schloss Elmau, a 11 quilómetros de Garmisch-Partenkirchen.

O ministro do Interior da Baviera já referiu que não havia "nenhuma indicação" de que o acidente pudesse ter sido causado por sabotagem no período que antecedeu a cimeira diplomática. "Não podemos descartar nada completamente, mas, com base na investigação até agora, não há nada que sugira isto", considerou.

