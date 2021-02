Rede social bloqueou centenas de páginas na Austrália, incluindo de departamentos públicos essenciais, como forma de protesto contra a nova lei que obriga a rede a pagar pelos conteúdos de jornais partilhados.

"Desamigar Austrália". Facebook bloqueia páginas do país. Governo diz que não se deixa intimidar

O Facebook retaliou contra a Austrália, bloqueando centenas de páginas informativas do país, desde órgãos de comunicação social a organizações privadas, incluindo até as de serviços de emergência.

A rede social respondeu dessa forma ao novo Código de Negociação para a Comunicação Social, apresentado pelo Governo e que foi aprovado ontem na Câmara dos Representantes australiana. Segundo as novas regras, plataformas como a Google e Facebook têm de chegar a acordo com as empresas de comunicação social cujos conteúdos usam e pagar por eles. Se não chegarem a acordo, o montante deverá ser decidido em tribunal.

Embora nenhuma das plataformas concorde com essa decisão, a Google - como aconteceu recentemente em França - acabou por aceitar pagar aos meios de comunicação social da Austrália pelo uso dos seus conteúdos. Mas o Facebook rejeita esse acordo e a reação não se fez esperar.

O bloqueio da rede social a páginas e utilizadores daquele país afetou serviços, empresas, instituições de solidariedade e páginas de entidades públicas essenciais como o Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência da Austrália Ocidental ou o Gabinete de Meteorologia. Ao mesmo tempo, o Facebook impediu os utilizadores australianos de ver ou partilhar conteúdo noticioso quer australiano quer internacional.



Google vai pagar por conteúdos jornalísticos na Austrália mas Facebook recusa A iniciativa australiana está a ser acompanhada de perto em todo o mundo, numa altura em que as receitas publicitárias dos media estão a ser cada vez mais capturadas pelo Facebook, Google e outras grandes plataformas digitais.

A retaliação foi tão rápida que o Facebook bloqueou temporariamente a sua própria página australiana, segundo revelou o site Gizmodo, especializado em tecnologia.

O Governo australiano, através do Ministro das Finanças Josh Frydenberg, classificou estas ações do Facebook como "desnecessárias, autoritárias" e avisou que "vão prejudicar a sua reputação" no país. O primeiro-ministro, Scott Morrison, por sua vez, afirmou que o seu Governo não se deixará intimidar por este bloqueio, que apelidou de "unfriend Australia" ("desamigar Austrália") e designou de "arrogante e dececionante".

Num post, publicado esta quinta-feira, Will Easton, responsável do Facebook na Austrália e Nova Zelândia, justificou a decisão da rede social de bloquear páginas e utilizadores australianos, alegando que a relação da plataforma com os conteúdos partilhados é diferente da da Google.

“A proposta de lei fundamentalmente confunde a relação entre a nossa plataforma e os editores que a usam para partilhar conteúdo noticioso. Deixou-nos perante uma escolha difícil: tentar cumprir a lei que ignora as realidades dessa relação ou deixar de permitir a partilha de conteúdo noticioso nos nossos serviços na Austrália."



