O leite achocolatado é pago nas escolas secundárias, ao contrário do simples.

Deputados questionam venda de leite achocolatado nos liceus

Diana ALVES O leite achocolatado à disposição dos alunos nas escolas secundárias do Luxemburgo continua a ser pago. É um esclarecimento dos ministros da Educação, Claude Meisch, e da Agricultura, Romain Schneider, no seguimento de uma questão parlamentar do partido Déi Gréng.

Na resposta aos deputados Djuna Bernard e François Benoy, os ministros adiantam que, apesar de muitas escolas oferecerem gratuitamente leite simples aos alunos desde o final do confinamento, o achocolatado continua a ser pago. Para que o leite possa ser distribuído de forma gratuita, os estabelecimentos de ensino têm de garantir uma porção diária a cada estudante. Os ministros acrescentam, aliás, que o preço do leite achocolatado aumentou dez cêntimos, sendo que um pacote de 0,25L custa agora setenta cêntimos.

Na questão dirigida a Meisch e Schneider, os deputados ecologistas destacavam o facto de o leite achocolatado conter açúcares adicionados e questionavam os ministros se ter este produto à disposição dos alunos não vai contra os programas criados pelo Governo de promoção de uma alimentação saudável e prevenção da obesidade. Um deles diz respeito ao 'Schoulmëllech & Schouluebst' ('Leite na escola & Fruta na escola', em português), que visa distribuir leite e fruta pelas escolas participantes de forma gratuita ou a preço reduzido.

Um terço do leite distribuído nas escolas luxemburguesas é biológico Um terço do leite distribuído nas escolas luxemburguesas é biológico, de acordo com os ministros da Educação, Claude Meisch, e da Agricultura, Romain Schneider.

Na resposta, Meisch e Schneider indicam que as escolas que oferecem leite achocolatado ao abrigo daquele programa estão obrigadas a oferecer também leite simples, embora reconheçam que, no final das contas, é o aluno quem escolhe. Os ministros frisam igualmente que, nas escolas onde não há leite gratuito, a versão com chocolate é pelo menos vinte cêntimos (0,20€/0,25L) mais cara do que o leite simples e que as escolas e os fornecedores são obrigados a colocar o leite simples em destaque nas máquinas de venda automática.

