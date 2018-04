Assassínios da maltesa Daphne Caruana Galizia e do eslovaco Jan Kuciak e da sua companheira, Martina Kusnirová, entre os motivos para a exigência.

Deputados europeus querem mais proteção para jornalistas

Assassínios da maltesa Daphne Caruana Galizia e do eslovaco Jan Kuciak e da sua companheira, Martina Kusnirová, entre os motivos para a exigência.

Os deputados europeus exigem "mais proteção para os jornalistas" e uma investigação aprofundada ao assassínio do jornalista eslovaco Jan Kuciak, bem como da sua companheira, Martina Kusnirová, depois de idêntica exigência ter sido feita a propósito do assassínio da maltesa Daphne Caruana Galizia.



"É primordial para a sociedade que os jornalistas de investigação beneficiem de proteção máxima", lê-se no texto aprovado na reunião plenária do Parlamento em Estrasburgo, após uma votação com 573-27 entre posições favoráveis e contra.

Jan Kuciak e a companheira foram encontrados mortos a tiro no seu apartamento no passado mês de fevereiro, em Velka Maca, a 65 km de Bratislava. Kuciak era jornalista de investigação e escrevia sobre as ligações do universo político eslovaco ao submundo mafioso.



Depois da sua morte, houve manifestações com milhares de pessoas, o ministro da Cultura, Marek Maradic, demitiu-se e, mais tarde, o próprio primeiro-ministro, Robert Fico, anunciou que deixava o cargo.

Quanto à maltesa Daphne Caruana Galizia, também jornalista de investigação que denunciava, no seu blogue, casos de ligações perigosas e corrupção entre altos responsáveis políticos de Malta e o mundo do crime, foi assassinada com uma bomba no seu carro em outubro do ano passado.



Vários políticos europeus exigiram uma investigação rigorosa à sua morte e um movimento de 18 órgãos de comunicação foi desencadeado para a publicação de trabalhos sobre o tema com o intuito de que este não seja esquecido. New York Times, Le Monde, The Guardian ou Süddeutsche Zeitung estão entre os media que integram esta rede com 45 jornalistas.







