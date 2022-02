A alteração constante de regras sobre que medidas vigoram nas fronteiras - mesmo dentro do Espaço Schengen de circulação livre - têm feito a vida num inferno aos viajantes, criticam os eurodeputados.

Deputados europeus pedem 'app' com informação fidedigna sobre restrições nas fronteiras

Telma MIGUEL A alteração constante de regras sobre que medidas vigoram nas fronteiras - mesmo dentro do Espaço Schengen de circulação livre - têm feito a vida num inferno aos viajantes, criticam os eurodeputados.

Numa carta dirigida à Comissão, 52 eurodeputados de 23 países criticam a confusão na informação sobre a "manta de retalhos" de medidas em vigor nos vários países. Consideram que o site criado há dois anos para esclarecer os cidadãos, o Reopen- EU, fracassou totalmente. Entre os signatários que pedem a criação de uma app fácil e em todas as línguas estão três vice-presidentes do Parlamento Europeu.

A alteração constante de regras sobre que medidas vigoram nas fronteiras - mesmo dentro do Espaço Schengen de circulação livre - têm feito a vida num inferno aos viajantes. Em março de 2020, a Comissão Europeia criou um site e uma aplicação onde estariam disponíveis o que cada país estava a exigir a quem o visitasse, o Reopen-EU. Quase dois anos depois, e mesmo quando a Comissão tem pedido aos países que adotem medidas comuns e concertadas, cada capital tem optado por impor medidas diferentes.

Só neste último sábado, o anúncio de que Portugal iria deixar de pedir testes negativos (além da apresentação de um certificado válido de vacinação, que é o obrigatório em todos os 27 países) levou a que duas dezenas de pessoas fossem multadas por não terem apresentado um teste de antigénio ou PCR. Portugal tinha anunciado que iria suspender a medida (que era excecional entre os 27 Estados-membros), mas só esta segunda-feira, após o diploma ter sido publicado em Diário da República, é que a obrigação de apresentar testes à entrada de Portugal, deixaria de estar em vigor.

"O facto de os Estados-membros continuarem a impor medidas restritivas adicionais levou a uma manta de retalhos que se tornou muito confusa para os cidadãos", entendem o eurodeputados, que fazem eco daquilo que têm sentido os viajantes dentro da Europa: "Os cidadãos têm que consultar múltiplos sites, para saber o que é requerido antes de viajarem". Mais ainda, "a informação nos media às vezes é errada, desatualizada, o que leva a confusão e desinformação, a uma perda de tempo e stress adicional para os cidadãos".

Por causa de todos as confusões ao longo destes quase dois anos, 52 dois eurodeputados de 23 países diferentes, incluindo três vice-presidentes, escreveram uma carta entregue esta segunda-feira ao comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, para criticar a confusão da "manta de retalhos" de restrições dentro do bloco europeu. A aplicação que foi criada para facilitar a vida aos cidadãos europeus, entendem os eurodeputados, deveria oferecer informação em tempo real aos cidadãos sobre as questões relativas à mobilidade, mas escrevem, "os cidadãos não a usam ou sequer sabem que existe, não está atualizada e os Estados-membros não estão empenhados em participar neste projeto". Resumindo, dizem os eurodeputados, a Reopen-UE: "Não ajuda em nada".

Uma app simples e de confiança

Por isso, os eurodeputados pedem a Thierry Breton que leve a sério transformar este 'patchwork' em verdadeiras medidas de harmonização. Mas enquanto isso não acontecer, "a informação fornecida aos cidadãos tem que melhorar drasticamente".

Por isso os eurodeputados pedem para que seja criada uma app "que seja atraente, fácil de utilizar, traduzida para todas as línguas europeias. Uma app que seja confiável e que contenha todas as medidas de restrição em vigor, apresentadas de maneira fácil".

Além disso, entendem os signatários da carta, o projeto deveria ser acompanhado por uma campanha de comunicação, para que os cidadãos percebam "que esta nova ferramenta é útil para as suas viagens, e possam ter a garantia de que os seus dados são fidedignos".

Segundo os eurodeputados de vários grupos políticos - mas maioritariamente do Renew e dos Sociais & Democratas - "O Parlamento Europeu esteva na linha da frente contra as restrições desproporcionais que os Estados-membros estavam a impor. Lutámos pelos direitos dos cidadãos viajar livremente embora respeitando todas as recomendações de saúde".

Segundo estes legisladores, o certificado europeu – que foi aprovado durante a presidência portuguesa da UE, e foi aliás um trunfo da equipa diplomática portuguesa – "foi um exemplo dos esforços bem sucedidos" de manter o espaço de Schengen a funcionar e ao mesmo tempo garantir a segurança sanitária.

